Lazada成为海外业务强平台原因

为什么Lazada会成为现在拓展海外业务最强平台之一？

Lazada在众多的线上平台中是属于比较新的一个品牌。事实上Lazada成立到现在不过就是短短七年的时间，而且一开始就是作为阿里巴巴集团专属于东南亚国家的旗舰平台。而三年过后，就已经成为印尼国家最喜欢的线上购物平台之一。也正是因为如此，国内很多想要跨境销售的企业都开始纷纷进入这个平台，而且还获得了很大的成功。那么为什么Lazada会成为现在拓展海外业务最强的平台之一呢？

Lazada的几大优势

首先从成本投入来说，Lazada是前期投入比较低的，平台对于所有的卖家只收取1%-4%的提点，并且不需要卖家缴纳年费和保证金的。对于国内大部分的线上平台，现在如果作为卖家，都是需要前期就投入这些缴纳费用的。在税收方面来说，如果卖家的货量不大，那么也不会涉及到关税问题。因此这对于中小卖家来说，是性价比相当高的一个平台投入。

而在物流方面来说，Lazada是率先提供物流费用的，也就是采用了平台垫付的模式，然后在收到货款之后，再从货款中扣除物流。一般来说，物流的周期是一到两周的样子，卖家可以直接从国内进行发货，也可以通过海外仓的方式。如果卖家采用海外仓的话，是不用另外支付仓储费用的，只需要通过产品重量来收取操作的费用。而事实上现在也有大量的商家是采用了海外仓的方式，因为这样费用往往更低。当然了如果卖家可以和本土的店铺进行合作，那么发货速度也会更快。收款的时间也会更短。

另外对于新手商家来说，所有买家的交流都是直接和平台的，有任何货物方面的问题，也可以直接通过平台交涉。对于产品如果有疑问，平台也会首先做好对于货物的管理，买家对货物不满意也不可以随意退换货，需要通过平台认可之后再进行退换。这样对于商家来说，其实也可以有一定的保障。

Lazada的流量趋势

虽然Lazada在流量方面似乎并不比几个先入为主的品牌更具有优势。但是不可否认的是，Lazada更注重于品牌形象的维护，尤其是对于知名度相对比较低的中小企业来说，Lazada的平台优势是相当明显的，对于追求品牌效应的买家来说，这也是首选。而且从消费观点的衍生来看，品牌最终还是和售后绑定的，因此消费者最终的消费趋势就是品牌。因此Lazada的流量潜力也是清晰可见的。

如何加入Lazada成为卖家

了解了Lazada之后，对于众多想要入驻的卖家，首先就是需要解决注册的问题。对于大部分国内的商家来说，其实无法直接注册平台。因为国内的电话号码是注册的。所以需要通过第三方平台购买电话号码进行注册。那么老虎平台是其中比较出色的第三方电话号码平台之一。步骤也会非常简单。

直接打开网站之后，就可以通过右上角将网页直接改成中文版，然后点击注册就可以了。因为老虎平台是不需要电话号码注册的，所以邮箱注册就可以解决了。

注册之后，就可以进行购买卡密步骤，根据自己所需要购买的金额去购买卡密，并且将卡密的金额进行充值，之后就可以根据自己的需求购买号码了。

购买了之后，就可以根据购买的号码去注册Lazada平台，并且会具有验证码的发送，只需要在平台输入验证码之后，就完成了其他平台的注册了。

综上所述，Lazada是东南亚跨境的趋势，但对于国内更多的卖家来说，率先还是要解决平稳注册的问题！