Lazada吸引消费者的小妙招与业务拓展指南

Lazada上成功吸引消费者有哪些小妙招？

作为销售平台来说，其实网上可以搜索到，或者通过下载软件轻松就可以将APP下载了，然后接下来就是注册和开店去吸引消费者的过程了。对于现在比较火爆的Lazada来说，如果想要在上面成功吸引更多的消费者，需要有哪些优质的推广策略呢？

品牌效应很重要

其实Lazada首先走的就是品牌效应，也就是说本身在Lazada上面驻扎的企业就是需要能够将自己的品牌立起来的。虽然销售的平台很多，但是能够做到品牌并不是很多。这就像是淘宝中的天猫一般。这就是需要你可以通过多种不同平台的推广，比如说通过油管，推特等等方式去做好推广文案，能够让消费者对于这个品牌有一定的意识，那么在Lazada上面就会自动进行搜索了。事实上对于现在大部分的商家来说，这就是流量获取的来源。也是更多的中小品牌可以打败大品牌的关键因素之一。

店面专业性很重要

我们以前很多的卖家都是搞百货的。也就是说你到了店里面好像什么都能够买到。但事实上对于线上的买家来说，因为产品太多了，所以犯不着非要在一个店里面购买，可以有多个不同的店面进行购买的优势，因此对于Lazada店面来说，专业性反而更重要。比如说确定是出售刀具的，茶具的或者是服饰的等等，需要有一个比较明确的方向，这样可以吸引更多的忠实用户，而且对客户的感觉来说，也会更加专业性。

物流速度很重要

其实作为跨境销售来说，物流速度往往是诟病。毕竟很多人线上购买，都是希望今天买明天到的。但是如果跨境需要有两三周，甚至一个月的物流，很多人都会失去对于产品的新鲜感。因此可以和本土店铺合作，双向进行供货，也可以采用海外仓的方式。这样可以让货物的出货速度大大提升，这样在相似的产品，但是你的供货速度更快，而可以轻松获得更多的消费者。

如何能够拓展Lazada业务

综上所述，其实想要能够做好Lazada的话，只需要能够做到上面的三个方式就可以了。但是其中想要做好上面的三点，也并不简单。最直接的通过其他的平台去想要进行有效推广，甚至是直接加入Lzada团队的话，还是需要有海外的电话号码去进行注册的。而这一点来说，就不得不提到老虎平台了。

老虎平台的操作非常简单，只需要直接打开老虎平台的网页，然后进行注册。注册之后就可以查看到卡密的购买了。

一般来说卡密购买是看个人需求，如果你需要多个电话号码去不同的平台进行注册，那么也可以选择更多的卡密。然后就是挑选自己想要的电话号码，其实对于东南亚的Lazada平台来说，比较推荐的就是购买东南亚国家的电话号码，比如说新加坡或者说印尼等等的，这样能够更绕过对方的政策。

获得号码之后就可以去各个不同的平台进行注册了，验证码也可以直接从老虎平台的订单中获取。

对于国内的卖家来说，其实对于线上销售大多还是有一定的经验的，因为消费者的需求目标还是比较雷同的，但是主要还是需要率先解决账号注册的问题！