验证谷歌账号的详细教程解析，一次就能验证成功

想要验证谷歌账号，就要有国外手机号，因为谷歌在国内是使用不了的，而想要在国内正常使用，需要有一个国外手机号。谷歌是全球最流行的搜索引擎之一，使用了先进的算法和人工智能技术，能够快速、准确地搜索互联网上的信息，为用户提供了个性化的搜索结果，所以说想要在国内使用，老虎接码平台带你实现。

验证谷歌账号，在老虎接码平台上购买国外手机号

先简单带大家了解一下老虎平台，这是一家拥有全世界上所有的号码资源，在全球任何地方都能接到码，也支持各种支付方式，且对客户的隐私是100%隐藏的，因为只需要验证邮箱就能登录使用。对于这一平台，简单快捷的注册方式，更快速地完成你想要的项目，这就是老虎接码平台，一家正规、靠谱、安全的平台。

关于想要验证谷歌账号，这里带给大家一套详细地操作流程。

注册老虎平台上的账号，验证谷歌账号

1、首先，打开老虎平台的网站，https://tiger-sms.com/cn

2、先将网站的英文模式切换为中文模式，之后的登录都是中文模式；

3、在网站上注册一个新的账号，点击【注册】，分别输入登录（昵称）、电子邮箱、密码以及QQ联系方式，填入个人信息后，再点击【注册】，就有一个新的账号。

在老虎平台上充值账号，验证谷歌账号

1、登录成功后，先在账号上充值，点击【充值】后，平台提供八种支付方式，选择你能够支付的方式点击，后就会跳转到第三方页面上；

2、在第三方页面上，有不同金额的商品，选择一个充值金额，支付；

3、支付成功后，会有一个订单详情，在这个页面中，复制你的卡密，后续需要填写卡密；

4、返回页面，到老虎接码平台，在金额下方粘贴卡密，并点击确认，充值的金额，会在一分钟内到账。

购买国外手机号，验证谷歌账号

充值成功后，接下来就可以购买国外手机号了。

1、点击【购买号码】，直接搜索谷歌，在另外一个搜索框选择一个你需要的国家；

2、直接购买手机号，后台中就显示你购买的手机号了。

注册新的谷歌账号，验证谷歌账号

1、最后，直接到谷歌的官方网站上，注册新的账号；

2、填入你的账号信息，点击下一步；

3、这一步需要验证谷歌账号，粘贴在老虎平台上购买的手机号，点击下一步；

4、前往老虎平台，点击获取验证码，直接复制验证码；

5、在谷歌首页中，粘贴你的验证码；

6、最后填入账号信息，就成功获得了新的谷歌账号。

以上操作，详细说明了获得老虎接码平台的账号、充值以及购买号码和怎么验证谷歌账号，在这一系列的操作下，让用户更快捷方便注册。当然还可以利用老虎平台，去购买全球各地的手机号，满足用户的各种需求。