谷歌手机验证怎么验证？一步操作到位的教程

谷歌手机验证怎么验证？众所周知，谷歌的搜索引擎复杂的算法，带来了高质量，提供了有用的搜索结果。搜索引擎范围更是能将全球的网页、图片、视频等内向，非常地广泛。作为用户，可以更方便地找到所需的信息，使用自己熟悉的语音进行搜索。这就是谷歌搜索引擎所占的优势，对于国内众多用户来讲，非常地方便快捷。但唯一的缺点就是，使用谷歌搜索引擎，就必须要要国外手机号，这已经难倒了大量用户。

谷歌手机验证，获取国外手机号的方法

小部分人还是知道谷歌手机验证需要国外手机号，而且通过一个接码平台就能购买，这就是老虎平台https://tiger-sms.com/cn ，在这个网站上购买一个虚拟手机号即可。老虎平台为用户提供了安全可靠的渠道，在任何地方都能接收号码短信，匿名的操作也保证了用户的个人信息。下面给大家带来一步到位的操作流程。

谷歌手机验证，注册一个新账号

一、注册老虎接码平台的账号

1、点击网址：老虎平台https://tiger-sms.com/cn ，进入老虎接码平台。

2、先将平台上的英文模式，切换为中文模式。

3、了解平台信息后，注册一个新账号，点击【注册】。





4、在各个信息框中，填入你的邮箱以及QQ，最后点击【注册】即可。

谷歌手机验证，购买国外手机号

二、在账户上充值金额

1、有了账号之后，需要先充值，才能购买手机号，点击购买卡密执行充值。

2、选择能够支付的方式，这时候手机页面会跳转到支付页面，在发卡网上购买卡密。

3、选择你想充值的金额，支付完成后，在订单查询页，一定要复制你的卡密，这样才能充值到账。

4、复制卡密后，在老虎平台上输入你的卡密，按确认键，在一分钟之内就会到账。

三、购买一个虚拟手机号

1、金额到账后，就可以购买虚拟手机号来谷歌手机验证了。

2、点击【购买号码】，这时会有三个框分别是，软件搜索栏，国家搜索栏和在线手机号。

3、在搜索栏中选择谷歌，后选择一个国家，平台会更建议你购买马来谷歌，看自己需要买国家。

4、直接点击【购买】，就成功获得一个国外手机号。

谷歌手机验证一次操作到位

四、注册一个新的谷歌账号

1、以上操作完成之后，前往谷歌的官方网站，点击注册一个新账号。





2、现在网站上填写你的账号信息。

3、之后，在相应位置上，粘贴你的手机号，点击下一步。

4、到老虎平台上点击获取验证码，直接复制验证码。

5、到谷歌网站上，粘贴你的验证码。

6、最后再把账号信息完善，你的谷歌新账号就完成啦！

关于谷歌手机验证很多人都不会操作，这一次详细的图文解析，绝对一步到位。完成之后，就能在谷歌搜索引擎上，找到世界各地你想在要的信息，简直不要太方便啦！