在国内接收谷歌手机验证码

谷歌手机验证码在国内如何接收？只需要换一个国外手机号

谷歌手机验证码怎么才能在国内接收住，相信很多用户都发现，在谷歌网站上，填入信息后，接收验证码一直收不到，还以为是手机出现了问题？其实不是，是因为国内的手机号根本收不到验证码，只要有一个国外手机号，就能正常接收了。那么大家肯定疑惑，怎么才能拥有国外手机号？今天来给大家科普一个安全可靠的接验证码网站。

老虎平台，接收谷歌手机验证码

老虎平台是一家能够接收全球各地的手机验证码，号码资源更是有全球所有，每天还在更新全球的手机号。尽管在不同地区，也是能够接收到验证码的，平台支持全球各地的支付方式。另外不需要担心隐私泄露，因为只需要一个邮箱就能登录使用。虽然平台需要充值手续费，但却是超低的手续费，还有优惠政策，对于大量购买虚拟手机号的用户，老虎平台提供优惠，直接咨询客服。平台因为有了这些优势，才会有大量用户，而谷歌手机验证码就能轻松解决了。

购买国外手机号，谷歌手机验证码

一、在老虎平台上注册一个账号

1、打开老虎平台的网站：https://tiger-sms.com/cn

2、在网上右边选择中文模式；





3、点击【注册】账号，在页面勾选两个同意后，输入你的信息，只需要邮箱和QQ即可。





4、注册成功后，就可以购买国外手机号了。

二、在账号上充值，谷歌手机验证码

1、进入到你的主页面，在左侧点击【充值】；





2、直接跳转到发卡网上，在这里购买卡密，另外此页面上，有七种充值金额，选择你想充值的金额，完成支付；





3、支付完成后，在订单查询页面上，复制你的卡密；





4、复制后，返回老虎平台，在充值框中，粘贴你的卡密，确认后，金额会在一分钟内到账；





三、购买国外手机号，谷歌手机验证码

1、以上操作完成之后，就可以购买一个国外手机号，就能在谷歌手机验证码接收了；

2、点击【购买号码】，在这里，直接搜索谷歌软件，后选择需要的国家手机号，对于谷歌搜索引擎，平台会推荐马来谷歌，不过还是看个人需求；





3、购买成功，顺便复制你购买的手机号。





四、在谷歌手机验证码

1、在手机或电脑端上，打开谷歌官方网站，点击注册新账号；





2、先将账号信息填好，点击下一步；





3、粘贴你购买的手机号，就能在谷歌手机验证码，点击下一步；





4、前往老虎平台，在个人中心点击获取验证码，并复制验证码；





5、前往谷歌官方网站，粘贴你的验证码；





6、点击【确认】，就成功注册了谷歌账号。





在国内很多人都不知道自己的手机号，为什么收不到谷歌手机验证码，那其实是因为没有国外手机号，而在老虎接码平台上，购买一个国外手机号，就能收到啦！想使用谷歌搜索引擎，就快试试以上的操作步骤吧！