 如何在国内注册谷歌？
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如何在国内注册谷歌？

内容

如何在国内注册谷歌？老虎平台带你轻松拥有账号自由

注册谷歌在国内怎么实现？谷歌搜索引擎拥有着庞大的数据库和先进的算法，能够快速准确找到所需要的信息，在这种数据下，国内一些企业当然是需要这样的大数据，但想自由实现谷歌登录自由，还需要一个国外手机号。

注册谷歌需要这些操作步骤

注册谷歌第一步

注册谷歌第二步

注册谷歌第三步

注册谷歌第四步

如何在国内注册谷歌？

如何在国内注册谷歌？老虎平台带你轻松拥有账号自由


注册谷歌在国内怎么实现？谷歌搜索引擎拥有着庞大的数据库和先进的算法，能够快速准确找到所需要的信息，在这种数据下，国内一些企业当然是需要这样的大数据，但想自由实现谷歌登录自由，还需要一个国外手机号。


说到国外手机号，有些人就犯了难，我在国内怎么才能购买国外的手机号？当然还要保证正规靠谱，这其实国内老虎接码平台就可以轻松实现。不管你是注册谷歌还是注册其他的国外软件，在平台上购买国家手机号，就能轻松登录自由。关于老虎接码平台，下面详细了解了解吧！


注册谷歌需要这些操作步骤


想要一次成功注册谷歌，下面这些步骤一定要认真了解。


第一步：打开老虎平台网站：https://tiger-sms.com/cn


第二步：在网站上注册自己的账号；


第三步：有了账号后，充值并购买国外手机号；


第四步：下载谷歌，并完成注册谷歌


注册谷歌第一步


首先，打开老虎平台网站：https://tiger-sms.com/cn ，点击链接，直接到老虎平台首页。


注册谷歌第二步


第一次打开老虎平台的网站，初始状态是英文模式，在右上角切换中文模式，之后打开就是中文模式了。

点击【注册】，这里可以直接用邮箱和QQ来填入信息，直接注册一个账号。

注册谷歌第三步


注册成功后，到个人中心，需要先充值，才能购买相应的手机号。这里了解后台信息后，直接点击【充值】即可。


这里有多种支付方式，我们直接点击【支付宝】方式，在下方再点击【充值】，直接到第三方页面。

这是一个订单页面，充值金额从30、50、100、200等，选择你想充值的金额，立即支付。

支付成功后，就会有一个订单查询，这里有订单号、付款时间、商品名称以及卡密，复制你的卡密。

返回到老虎平台，在下方粘贴卡密并按确认，这里你充值的金额就到账了。

再点击【购买号码】，搜索谷歌，再选择你需要的构架手机号，平台会推荐马来谷歌，直接点击购买，购买的国家手机号就有了。

注册谷歌第四步


1、有了手机号后，打开谷歌官方网站，点击注册新账号；

2、这里填写各种账号信息；

3、填写完成后，在手机号上，粘贴在老虎平台上购买的手机号，点击下一步；


4、前往老虎平台，点击获取验证码，直接复制验证码；

5、到谷歌网站上，粘贴你的验证码；

6、最后你就成功注册谷歌账号了。


注册谷歌账号，其实很简单，以上的步骤操作一次就能完成。而老虎平台也是一家专业、靠谱的接码平台，拥有了世界上所有的号码资源，且每天超过10万个新号，每次想要登录谷歌账号，按照以上操作就可以了。而谷歌搜索引擎则是一款强大、准确性高、速度快的搜索工具，这对于一些企业人事，具有很大的帮助。
德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。