使用Tiger-SMS创建一个谷歌账户

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老虎接码平台带你实现全球号码资源

老虎接码平台，拥有了全球的号码资源。在国内有很多人想要使用国外软件，但都不知道如何拥有虚拟手机号，其实老虎接码平台就能实现。这一次小编带来了详细的操作流程，下面就来了解一下吧！

拥有老虎接码平台的虚拟手机号的整体步骤

第一步：打开老虎接码平台

第二步：注册一个老虎接码平台的账号

第三步：在老虎接码平台上，充值并购买虚拟手机号

第四步：下载国外软件，并使用老虎接码平台上购买的虚拟手机号

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老虎接码平台带你实现全球号码资源


老虎接码平台，拥有了全球的号码资源。在国内有很多人想要使用国外软件，但都不知道如何拥有虚拟手机号，其实老虎接码平台就能实现。这一次小编带来了详细的操作流程，下面就来了解一下吧！


拥有老虎接码平台的虚拟手机号的整体步骤


想要获得虚拟手机号，这些完整步骤一定要一步一步来；


第一步：打开老虎平台https://tiger-sms.com/cn 网站；


第二步：注册一个老虎接码平台的账号；


第三步：充值、并购买一个虚拟手机号；


第四步：最后下载使用的国外软件，使用购买的虚拟手机号。


必须经过这四个步骤才能完整使用软件，下面一一讲解各个步骤的具体操作。


第一步：打开老虎接码平台


打开这个网址：老虎平台https://tiger-sms.com/cn 可以直接跳转到平台上。


第二步：注册一个老虎接码平台的账号


1、到网站首页后，因为初始状态是英文模式，右上角有切换中文模式；

2、有【登录】和【注册】两个选项，没有账号的点击【注册】；

3、根据页面提示分别填入各个信息，最后点击【注册】，就有老虎接码平台账号了。

第三步：在老虎接码平台上，充值并购买虚拟手机号


  1. 登录成功后，进入到个人中心，简单了解一下基础功能和用户信息；


2、想要购买虚拟手机号，先充值金额到用户中心，点击【充值】；

3、支付方式上，有八种，适合国内支付的，就有支付宝，点击支付宝，进行充值；


  1. 会自动跳转到第三方页面上，小额数值到大额数值以此类推，勾选需要充值的金额；

5、支付成功后，先复制你的卡密，后续还需要用；

6、返回到老虎接码平台上，在框中粘贴你的卡密，点击【确认】，金额就到账了。

  1. 点击【购买号码】，在相应的搜索栏中输出软件以及想要购买的国家手机号，点击【购买】；

8、购买成功后，就获得了虚拟手机号。


对于这一步的操作，是有些复杂的，很多人有了账号之后，却不知道如何充值购买，所以要详细解析，才能获得手机号。


第四步：下载国外软件，并使用老虎接码平台上购买的虚拟手机号


1、在手机上下载你想使用的国外软件，并打开；

2、打开之后，点击【注册新账号】


3、不同软件，所需要的步骤也不同，填写账号信息后，粘贴在老虎接码平台上购买的虚拟手机号；

4、前往老虎平台点击【获取验证码】，并复制验证码；

5、前往软件，粘贴你的验证码，点击【登录】，就成功了。

根据以上的操作步骤来完成，是不是就变得简单多了，对于想要在老虎接码平台上购买虚拟手机号的用户，一定要试着操作一次，就能成功。有了老虎接码平台，就能随时购买世界各地的号码资源，不用担心信息泄露，只需要邮箱就能登录成功。还在等什么？赶快来试试吧！
艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。