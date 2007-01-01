社交电商新战略：借助Facebook实现中国市场销售额飙升！

社交电商的兴起使得整个电商行业迎来了一场革命。通过将社交媒体和电商相结合，社交电商平台为用户提供了更加个性化、互动性强的购物体验。在中国市场，Facebook作为全球最大的社交媒体平台之一，具备着巨大的潜力。然而，由于众所周知的原因，Facebook在过去在中国市场并不受欢迎。但是，随着时代的变迁和市场的需求变化，Facebook重新进入中国市场有望带来新的机遇。本文将探讨如何借助Facebook实现中国市场销售额的飙升，并分析社交电商的未来发展趋势。

社交电商的定义与特点

社交电商是将社交媒体和电子商务相结合的新兴模式。在社交电商平台上，用户不仅可以浏览和购买商品，还可以和其他用户进行互动、分享购物心得，并获得个性化和精准推荐的产品信息。相比传统电商，社交电商更加注重用户之间的互动和参与，强调用户对商品的口碑和评价的影响力。

社交电商的特点主要体现在以下几个方面：首先，社交媒体的特性使用户能够快速分享商品信息和购物体验，这种用户生成的内容对其他用户的购买决策产生重要影响。其次，社交电商平台提供了个性化和精准推荐的功能，根据用户的兴趣、偏好和购买历史推送相关的产品信息，提高用户的购买满意度和转化率。再次，社交电商平台提供了一种更为便捷和安全的购物环境，用户可以直接在社交媒体平台上完成下单和支付等操作，无需跳转到其他网站或应用程序。

通过社交电商，消费者不仅可以购买心仪的商品，还可以通过与其他消费者的互动获取更多的购物灵感和建议。同时，对于商家来说，社交电商提供了一个更加直接、快速、广泛的推广渠道，能够帮助他们建立强大的品牌形象并吸引更多的潜在顾客。

Facebook的创办人是马克，根据2007年7月的数据，已经有三千多万的活跃用户，是美国排名第一的照片分享站点，截止2013年11月每天上传大约3.5亿张照片，在外网的火热程度不亚于国内的照片软件。在国内电商是最能突破销售额，而通过Facebook也能实现销售额飙升，而这只需要国内用户都能登录上Facebook。

众所周知，Facebook是美国的一款软件，在国内是无法使用国外软件的，有些人也只能通过加速器、翻墙软件在网站上了解，但要真正在手机上下载登录软件，还是需要国外的手机号。现在国内有这样的一家接码平台，在该平台上购买国外手机号，每次登录需要收验证码，扣费也只是扣除验证码的费用，非常适合想登录国外软件的人群。

就是这家老虎接码平台，打开网站，在网站上注册一个账号，只需要邮箱就可以注册，之后找到充值功能，根据充值金额支付成功后，在订单查询页面复制卡密，再返回老虎平台粘贴卡密，最后刷新后就到账了。打开购买号码功能，搜索Facebook，再选择喜欢的国家号码，购买成功后就可以去登录啦！