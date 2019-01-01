如何获得注册Telegram账户的码？

靠谱的电报接码平台使用教程，亲测真实有效

电报接码可以帮助国内小伙伴成功注册电报账号，但具体操作流程是什么呢？快来了解一下吧。

电报真的是一个非常不错的社交软件，其强大的功能不仅吸引了俄罗斯的用户，也吸引了大量的国内用户，但由于电报属于国外的通讯软件，目前并未向大陆开放，导致国内用户想要注册，就需要具备国外手机号，这时就体现到了电报接码的重要性。

注册电报账号，电报接码存在的意义尤为重要

对于很多国内小伙伴来讲，并没有办理外国手机号的条件，这时想要注册电报，就需要使用电报接码平台，通过平台购买虚拟手机号即可完成接码注册，其存在的意义非常重要。比如说老虎平台https://tiger-sms.com/cn ，就是一个非常不错的接码平台，其专业性比较强，且可以从世界任何地方接收虚拟在线号码的短信，帮助用户成功注册国外社交平台账号。

利用老虎平台对电报接码的详细步骤

想要利用老虎平台实现电报接码，就需要先在平台中创建账户并购买国外虚拟号。具体操作步骤如下：

点击https://tiger-sms.com/cn 进入到老虎平台官方网站中，网站右上角，即可看到【log in】与【sign up】的选项，如果没有账号，就需要点击【sign up】进行注册。

注册页面根据提示填写相关信息，比如说电子邮件、登录密码等，填写完成勾选下方的我同意并点击【注册】即可。

注册成功之后，系统会自动进入到个人账户页面，在这里不仅可以对账户充值，也可以购买号码。 在注册电报账号时，需要对电报接码，就要对虚拟手机号购买，通过充值账户之后，在购买号码的页面搜索电报的英文名称【Telegram】，即可根据自己的需求选择一个国家。

购买虚拟手机号之后，直接前往电报的客户端即可进行注册，并利用老虎平台的虚拟手机号接收验证码。

老虎电报接码平台有哪些优势值得用户青睐

接码不成功不收取任何费用

老虎接码平台不仅仅针对电报接码，其他社交软件也可以使用该平台成功接码，并且在使用时，只需要你为受到的短信付款即可，如果没有收到验证码，平台也会将你支付的款项全额退还，不会收取任何费用。

保护用户隐私

老虎平台接码是完全匿名的，无论是注册平台账户，还是进行电报接码，都无需输入任何关于个人的数据，只需要通过电子邮件就能完成。

无论任何地方都可以接收验证码

老虎平台拥有来自世界各地100，000多个在线号码，无论从世界上的任何一个地方，都可以接收到虚拟在线号码的短信，且多种付款方式可以让满足不同地区的用户选择。

以上就是关于电报接码的方式，通过老虎平台是一种非常不错的选择，其众多优势也能满足不同用户的需求，让用户成功的利用该平台接码并对电报进行注册。