 获得老虎验证码的教程
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获得老虎验证码的教程

内容

如何获得老虎验证码？国内详细教程来啦！

老虎验证码轻松就能获取

获得老虎接码平台的账号，获得老虎验证码第一步

在老虎接码平台上充值，获得老虎验证码第二步

购买虚拟手机号，获得老虎验证码第三步

在软件中接收老虎验证码

获得老虎验证码的教程

如何获得老虎验证码？国内详细教程来啦！


老虎验证码如何获得？老虎接码平台能够收到验证码，但对于大多人来说，还不知道具体的流程。有些人知道老虎接码平台能够购买虚拟手机号，但是怎么用？怎么充值？怎么接收验证码？却无从得知。现在国内也有详细的教程了，下面就来看看具体操作！


老虎验证码轻松就能获取


获取验证码一般是，购买手机号之后，在注册操作页面，不知道怎么获取？在这里给大家讲解一套整体的操作流程，在老虎接码平台获得账号、充值购买虚拟手机号、获取老虎验证码。在这一系列的操作下，就能清楚了解啦！


获得老虎接码平台的账号，获得老虎验证码第一步


首先，打开老虎平台网站：https://tiger-sms.com/cn ，点击网站，自动跳转到老虎平台的首页。先转换到中文模式，更方便了解，点击【注册】，分别填入【登录】昵称、电子邮箱、密码和联系方式的信息，点击下方的【注册】，就成功获得了老虎平台的账号。

在老虎接码平台上充值，获得老虎验证码第二步


登录成功后，进入个人中心，可以看到后台有【购买号码】、【记录】、【统计明细】、【充值】等功能，点击【充值】，平台有八种支付方式，在国内最熟悉的还是支付宝，点击支付宝进行充值，跳转到第三方页面。

在此页面，有七种商品金额，分别是30、50、100、200等以此类推，选择要充值的数额，点击【立即支付】，支付成功后，订单页面会有一些支付信息，下方会显示购买的卡密，复制卡密。前往老虎平台上输入你的卡密，并按确认键。到这里第二步就已经完成了。

购买虚拟手机号，获得老虎验证码第三步


个人中心里显示了余额之后，可以正常购买虚拟手机号了。点击【购买号码】，右侧框中会有两个搜索栏，第一个搜索栏是软件，第二个搜索栏是国家，选择你需要的国家，点击购买，就完成操作了。

在软件中接收老虎验证码


购买完成后，在设备上下载软件，打开后，点击【注册】，这里需要输入你的信息，在手机号栏中，填入在老虎平台上购买的手机号，再前往老虎后台，点击【获取验证码】，复制验证码，到软件上粘贴，最后点击【注册】，就完成了。这一操作主要是很多用户并不知道怎么接收老虎验证码，根据这样的操作就能正常接收了，如果收到验证码会有扣费情况，那么平台是会全额返回的。

关于如何获取老虎验证码，只要根据以上的操作流程就能轻松获得。老虎接码平台有世界上所有的号码资源，对国内外的手机软件，也都包含在内，所以说在老虎平台上，不仅有了用户隐私，还能随时用到各国的软件，实在是太方便了。不要犹豫了，这是一家正规靠谱的接码平台，且超低的充值手续费和大量的优惠政策，完全可以让你放心。
德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。