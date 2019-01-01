国内注册Telegram的方法，教你轻松注册Telegram账号

国内注册Telegram如何完成呢？自Telegram推出以来，受到了很多用户的青睐，特别是针对想要在海外推广自己商品的人群来讲，其强大的社群功能，给推广营销提供了很大的便利，且聊天内容的私密性，也深受用户的青睐。而想要完成对Telegram的注册，利用老虎平台https://tiger-sms.com/cn 就是一种不错的方式。

国内注册Telegram哪种方式可以成功

Telegram属于国外的社交软件，想要成功的在国内注册Telegram，就需要利用国外的手机号，但是在国内想要办理海外手机号几乎不可能，这时就需要利用一些手机号接码平台来进行注册，接码平台可以成功的接收注册时的验证码，让用户成功的注册Telegram，且无需办理手机号，直接在接码平台中根据自己的需求购买一个虚拟号码就可以完成。

国内注册Telegram的方法教程

一、国内注册Telegram通过老虎平台轻松获取虚拟号码

老虎平台https://tiger-sms.com/cn 是目前很多用户都在使用的接码平台，其稳定性比较强，国内注册Telegram的时候，也能够快速的接收短信到虚拟号码内。通过老虎平台只需要支付短信的费用即可使用，如果长时间没有接收到验证码，也可以取消订单进行退款。老虎平台可以接收来自全球各个地区的短信，且折扣比较高，在购买虚拟手机号接收短信时，也是完全匿名的，不需要提供任何个人信息。

老虎平台在国内注册Telegram获取虚拟号码的具体流程如下：

前往https://tiger-sms.com/cn注册账户， 登录账户，即可进入到个人账户的界面，在界面左侧，可以看到有菜单栏存在。

在购买虚拟号码之前，先对账户进行充值，点击【充值余额】，在右侧就可以看到有多种付款方式，根据自己的情况点击付款方式对账户进行充值。 充值完成，再次点击菜单中的【购买号码】，选择服务以及选择一个国家购买时虚拟号码，就可以前往Telegram完成国内注册Telegram的步骤。

二、下载Telegram客户端完成国内注册Telegram

虚拟号码购买完成，即可下载Telegram客户端并打开，在页面中会有注册的入口，根据提示选择国家以及填写手机号之后，就可以向手机号发送验证码。

验证码发送之后，直接再次前往https://tiger-sms.com/cn网站中，在刚刚购买的手机号页面查看验证码，如果没有收到验证码，可以多刷新几次查看。一般情况下，老虎平台接收验证码的速度和普通的SIM卡一致，如果长时间没有收到，可以点击取消订单再次购买。

接收验证码成功之后，就可以复制粘贴到Telegram客户端的对应界面，之后根据页面提示继续操作，即可完成国内注册Telegram。

Telegram真的是一款非常好用的推广营销工具，其功能比较强大，且操作也非常简单，所有的聊天内容都可以进行加密处理，时刻保护每个人的隐私，因此受到了广大用户的青睐。不清楚如果注册的小伙伴，通过以上的介绍，是不是发现国内注册Telegram也是非常简单呢？赶紧注册体验Telegram吧。