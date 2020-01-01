ChatGPT注册账户时可能遇到的问题

ChatGPT 国内注册不成功？手把手教你注册方式

ChatGPT 国内注册，利用老虎接码平台Tiger-sms.com/CN接收验证码，增加注册成功率。人工智能时代是人们一直都在努力追求的时代，近期ChatGPT的出现，让人们仿佛触摸到了人工智能时代的边际，这也导致ChatGPT在市场中一下子成为了热点。很多小伙伴纷纷的进入到了ChatGPT平台中，感受AI带来的震撼。

但是也有很多国内的小伙伴发现，无论使用什么方式，ChatGPT 国内注册都无法成功，这究竟是什么原因导致的呢？

ChatGPT 国内注册不成功的原因

根据了解发现，ChatGPT 国内注册之所以无法成功，主要的原因就是ChatGPT对IP地址实行了限制行为，我国并不具备注册ChatGPT的条件，因此使用国内IP以及国内的手机号是无法成功注册ChatGPT的。

ChatGPT 国内注册不成功的解决方式

更换IP地址

ChatGPT 国内注册能否成功，和IP地址是有很大关系的，首先我们清楚，国内IP 是无法成功注册ChatGPT的，这个时候，就需要更改IP地址。可以使用魔法上网，将IP地址切换到大陆、香港之外的地方在进行尝试，为了避免IP地址依旧不可用，最好是直接选择美国的IP。

更换手机号

除了IP地址之外，ChatGPT 国内注册对手机号也是有要求的，国内的手机号无法注册，需要使用国外手机号才可以完成。

以上两种解决方式缺一不可，也只有满足了这两个条件之后，ChatGPT 国内注册才能够成功。

ChatGPT 国内注册的方式

ChatGPT 国内注册需修改IP地址

ChatGPT 国内注册的时候，一定要提前修改IP地址，这一点需要谨记。

在登录OpenAI网站进行ChatGPT 国内注册时，是需要填写邮箱并前往邮箱验证的。如果IP地址没有修改，页面就会提示不可用，其主要的原因就是OpenAI的服务在国内是不支持使用的，而出现这种情况后，就会导致之后注册也无法成功，只能更换设备尝试了。

ChatGPT 国内注册需获取国外手机号

如何获取国外手机号，也是很多小伙伴比较好奇的问题。最简单的方式就是直接通过Tiger-sms.com/CN获取。Tiger-sms.com/CN可以让用户以最低的价格购买到合适的虚拟号码，并且从全球任何地方都能接收到寻在线号码的短信，这样ChatGPT 国内注册就可以变得特别简单。

前往OpenAI平台注册

IP地址以及手机号的问题解决之后，即可前往OpenAI官方网站中进行ChatGPT 国内注册，具体步骤如下：

登录OpenAI网站， 输入邮箱以及密码之后，创建ChatGPT账户。 前往邮箱验证并输入自己的虚拟信息，点击继续。 在新的页面中输入刚刚在Tiger-sms.com/CN网站获得的虚拟号码。 在Tiger-sms.com/CN等待验证码的接收 前往OpenAI网站输入验证码并通过验证，完成操作之后ChatGPT 国内注册就完全成功。

ChatGPT 真的是一个相当好用的工具，和传统的AI机器人不同，它可以通过学习和联系，同人类对话，也可以帮助修改一些文件。ChatGPT 仿佛拥有自己的想象力，可以代替人类完成一些比较高端的人工智能工作。通过

ChatGPT 国内注册

方式，就可以快速的感受到ChatGPT带来的惊喜。