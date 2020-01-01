 ChatGPT注册账户时可能遇到的问题
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ChatGPT注册账户时可能遇到的问题

内容

ChatGPT 国内注册不成功的原因

ChatGPT 国内注册不成功的解决方式

ChatGPT 国内注册的方式

ChatGPT 国内注册的时候，一定要提前修改IP地址，这一点需要谨记。

ChatGPT注册账户时可能遇到的问题
ChatGPT 国内注册不成功？手把手教你注册方式


ChatGPT 国内注册，利用老虎接码平台Tiger-sms.com/CN接收验证码，增加注册成功率。人工智能时代是人们一直都在努力追求的时代，近期ChatGPT的出现，让人们仿佛触摸到了人工智能时代的边际，这也导致ChatGPT在市场中一下子成为了热点。很多小伙伴纷纷的进入到了ChatGPT平台中，感受AI带来的震撼。


但是也有很多国内的小伙伴发现，无论使用什么方式，ChatGPT 国内注册都无法成功，这究竟是什么原因导致的呢？


ChatGPT 国内注册不成功的原因


根据了解发现，ChatGPT 国内注册之所以无法成功，主要的原因就是ChatGPT对IP地址实行了限制行为，我国并不具备注册ChatGPT的条件，因此使用国内IP以及国内的手机号是无法成功注册ChatGPT的。


ChatGPT 国内注册不成功的解决方式


  1. 更换IP地址


ChatGPT 国内注册能否成功，和IP地址是有很大关系的，首先我们清楚，国内IP 是无法成功注册ChatGPT的，这个时候，就需要更改IP地址。可以使用魔法上网，将IP地址切换到大陆、香港之外的地方在进行尝试，为了避免IP地址依旧不可用，最好是直接选择美国的IP。


  1. 更换手机号

除了IP地址之外，ChatGPT 国内注册对手机号也是有要求的，国内的手机号无法注册，需要使用国外手机号才可以完成。


以上两种解决方式缺一不可，也只有满足了这两个条件之后，ChatGPT 国内注册才能够成功。  


ChatGPT 国内注册的方式


  1. ChatGPT 国内注册需修改IP地址


ChatGPT 国内注册的时候，一定要提前修改IP地址，这一点需要谨记。


在登录OpenAI网站进行ChatGPT 国内注册时，是需要填写邮箱并前往邮箱验证的。如果IP地址没有修改，页面就会提示不可用，其主要的原因就是OpenAI的服务在国内是不支持使用的，而出现这种情况后，就会导致之后注册也无法成功，只能更换设备尝试了。


  1. ChatGPT 国内注册需获取国外手机号


如何获取国外手机号，也是很多小伙伴比较好奇的问题。最简单的方式就是直接通过Tiger-sms.com/CN获取。Tiger-sms.com/CN可以让用户以最低的价格购买到合适的虚拟号码，并且从全球任何地方都能接收到寻在线号码的短信，这样ChatGPT 国内注册就可以变得特别简单。


  1. 前往OpenAI平台注册

IP地址以及手机号的问题解决之后，即可前往OpenAI官方网站中进行ChatGPT 国内注册，具体步骤如下：


  1. 登录OpenAI网站，

  2. 输入邮箱以及密码之后，创建ChatGPT账户。

  3. 前往邮箱验证并输入自己的虚拟信息，点击继续。

  4. 在新的页面中输入刚刚在Tiger-sms.com/CN网站获得的虚拟号码。

  5. 在Tiger-sms.com/CN等待验证码的接收

  6. 前往OpenAI网站输入验证码并通过验证，完成操作之后ChatGPT 国内注册就完全成功。


ChatGPT 真的是一个相当好用的工具，和传统的AI机器人不同，它可以通过学习和联系，同人类对话，也可以帮助修改一些文件。ChatGPT 仿佛拥有自己的想象力，可以代替人类完成一些比较高端的人工智能工作。通过ChatGPT 国内注册方式，就可以快速的感受到ChatGPT带来的惊喜。
艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。