 如何在没有手机号码的情况下注册暴雪账户？
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如何在没有手机号码的情况下注册暴雪账户？

内容

没有电话号码注册Blizzard账号可行吗？Tiger SMS可信吗？

没有电话号码注册Blizzard账号-为什么要有电话号码注册

没有电话号码注册Blizzard账号-怎么获得电话号码

没有电话号码注册Blizzard账号-Tiger SMS帮你搞定

没有电话号码注册Blizzard账号-Tiger SMS的优势

如何在没有手机号码的情况下注册暴雪账户？

没有电话号码注册Blizzard账号可行吗？Tiger SMS可信吗？

 

国内电话无法注册Blizzard帐号了，那么没有电话号码注册Blizzard账号可行吗？其实还是有可能的，只要是去专门的第三方网站购买虚拟电话卡就可以了。这次比较推荐的就是Tiger SMS了。它是一个接码平台。也就是说如果你购买了它的虚拟卡，它可以帮助你去操作注册的各项业务，这样即便没有海外的手机号，你也可以轻松注册，轻松游戏了。

 

没有电话号码注册Blizzard账号-为什么要有电话号码注册

 

其实不仅仅在我们国家如是，在国外的很多国家都是手机号和个人的征信绑定的。因此手机号可以说就是认定是代表着一个人。因此想要注册很多的软件的时候，手机号就成为必然需要使用的工具之一了。因此无论是什么国家没有电话号码注册Blizzard账号都是行不通的！如果碰到骗子说可以帮你操作的话，千万不要相信！

 

没有电话号码注册Blizzard账号-怎么获得电话号码

 

既然上面已经说了，没有电话号码注册Blizzard账号是没有办法操作的。但是因为暴雪在去年就已经关闭了和国内的合作，因此用国内的手机号是根本没有办法注册的，就算是你想登录海外的游戏，也是完全行不通的。因此去获得一个电话号码就是必然的。但是这个电话号码只需要针对申请账户就可以了。那么Tiger SMS就是此中的佼佼者了！

 

没有电话号码注册Blizzard账号-Tiger SMS帮你搞定

 

用Tiger SMS的话，可以直接登录这个网站：https://tiger-sms.com/cn。

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直接登陆上去之后，就注册老虎平台，只需要点击右上角就可以了。完成了所有的注册就可以进行购买。根据不同的需求购买不同的金额。但这个是卡密。老暴雪玩家都是懂的。购买了卡密之后，再进入老虎平台，然后找到购买的画面。

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选择好国家和游戏之后，就可以进行购买了。用卡密去进行兑换就可以。平台就会给你一个虚拟的号码。这就是没有电话号码注册Blizzard账号的秘密了！

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然后就是登陆上你的游戏，将这个号码用来注册游戏。点击发送验证码之后，你赶紧回到老虎平台，然后查看你的订单，你就会发现里面会有验证码，将这个验证码直接打入游戏之后，你就可以轻松注册成功了。

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没有电话号码注册Blizzard账号-Tiger SMS的优势

 

当然现在市面上第三方的虚拟卡的卖家还是很多的。甚至我们一些购物网站都会出售。但说实话，这些真实性和有效性都很难保证。要是同一个号码直接卖给多个玩家，那么你根本就没法玩游戏。这也是为什么找没有电话号码注册Blizzard账号的方法时候，Tiger SMS是属于首推的品牌原因。

 

因为Tiger SMS是专业的接码平台，不仅仅针对暴雪，对于很多其他的国外交流工具都是可行的。这就很大程度上说明客户群体的强大。我们要找的第三方购买虚拟卡的渠道，当然是要专业，可靠，并且需要高效的。老虎平台几步就轻松搞定，而且可以让你拥有一个长期的虚拟卡，值得推荐！

 

艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。