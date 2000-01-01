想要继续在暴雪畅游，如何绕过Blizzard的电话号码验证？

从去年年底开始，blizzard就关闭了国服，那么对于玩家来说，如何绕过Blizzard的电话号码验证呢？毕竟我们本来的手机号码就无法注册新用户了，势必要去登录海外的账户。其实方法还是有的，那就是购买全新的海外电话卡。那么具体怎么操作呢？分几个步骤。

如何绕过Blizzard的电话号码验证-找到合适的购卡网站

现在提供购买海外电话卡的网站比较多，但是靠谱专业的却需要玩家擦亮眼睛寻找。Tiger SMS 还是比较值得推荐的。在上面购买了海外电话卡之后，就可以轻松解决如何绕过Blizzard的电话号码验证的问题了。那么具体怎么操作呢？

如何绕过Blizzard的电话号码验证-Tiger SMS网站注册

首先，就是登录老虎平台：https://tiger-sms.com/cn

其次，老虎平台一般是直接根据IP地址，自动来选择语言的。但是如果你发现打开是英文，那么可以通过右上角直接转换成为中文进行操作。

然后，点击注册之后，就可以根据所需要的资料进行填写。设置昵称和邮箱。

最后，注册好了之后，我们点击个人中心可以看到所有的信息，以及下面的充值，订单等等各类的服务。这就是我们马上要进行付费的地方。

如何绕过Blizzard的电话号码验证-充值购买卡密

注册好了之后，就可以进行购买，一般是以充值方式的。卡密的面值有30，50，100，200，500，1000，2000这几种。根据自己的需求来进行挑选吧。支付的时候，是可以通过支付宝的。购买好卡密不是立刻就使用的，而是在充值项目里面复制你的卡密，然后资金才到你的账户里面。这只是如何绕过Blizzard的电话号码验证的第一步而已！

如何绕过Blizzard的电话号码验证-购买电话卡

上面的步骤都齐全之后，你就可以返回到购买清单，挑选你所需要购买的国家手机号了。一般是两列，一列是国家选择，一列是所需要的软件。确定好购买了之后，那么你就可以看到下方的在线手机号中出现了手机号的信息。打开Blizzard的软件，直接将手机号放入Blizzard的注册页面。马上再回到Tiger SMS，你就可以看到获得了验证码。再将验证码直接复制下来，粘贴到软件中。就注册完成了。这就是如何绕过Blizzard的电话号码验证的全部步骤。

如何绕过Blizzard的电话号码验证-注意事项

首先，一定要根据Tiger SMS的步骤进行操作。对于Blizzard的老玩家来说，先购买卡密，再购买服务的方式还是很熟悉的，因为以前的暴雪战网就是分两步操作的。但是对于新玩家来说，一定要看好攻略，分两步，发现无法购买的时候，不要着急，看看是不是没有把卡密充值！

其次，选择需要购买号码的软件的时候，一定要仔细寻找，理论上所有的海外号码都是可以的，但是需要选择相对比较稳定的号码。并且一定要选择好需要服务的项目。

其实暴雪战网改革了之后，对于手机注册还是非常严格的。不可能彻底脱离开号码进行注册，但是我们可以选择更安全可靠的Tiger SMS，去找如何绕过Blizzard的电话号码验证的方法！