获得Blizzard手机号码验证

如何在没有手机号码注册的前提下，轻松获得Blizzard手机号码验证？

所有的暴雪老玩家都知道，要注册和登录暴雪是必须要手机号和Blizzard手机号码验证才可以的。这是为了保障所有的暴雪玩家的切身利益。因此对于老玩家来说，虽然步骤麻烦了点，但是安全性是一等。因此在众多的网络游戏中，暴雪的游戏也是鲜少出现被盗号的，其实这个Blizzard手机号码验证就起到了决定性的作用。

但是随着暴雪离开国内，我们已经无法登上国内的游戏了，只能去国外进行游戏。但是想要去国外服务器，你是需要重新注册的，而且需要有海外的电话号码才可以进行注册。但是国内的玩家怎么可能会拥有海外的电话号码呢？更不要说通过号码获得Blizzard手机号码验证了！所以今天就来教大家如何在没有手机号码的前提下，轻松获得Blizzard手机号码验证！

Blizzard手机号码验证获得第一步

寻找专业的第三方接码平台。接码平台就是指专门提供海外的各大平台软件或者游戏的虚拟号码，对于暴雪来说，通过这些号码进行注册之后，就可以轻松获得Blizzard手机号码验证了。在众多的接码平台中，现在比较火的就是Tiger SMS了！因此大家可以先打开Tiger SMS的官网https://tiger-sms.com/cn，然后进行注册。

Blizzard手机号码验证获得第二步

注册的时候需要说一下，因为网页一般都是认可你的定位的，所以按照当地的文字。但是如果你发现是英文的，也不用慌张，直接右侧更换中文就可以了。注册的话也只是需要提供自己想好的注册号和密码，然后放上邮箱地址以及自己的联系方式就可以了。直接就注册好了。这就是Blizzard手机号码验证获得的第二步。

Blizzard手机号码验证获得第三步

注册好了Tiger SMS帐号之后就需要进行卡密购买。这个过程需要自己按照需求进行，如果第一次的话，建议可以选择30，50或者100的，先尝试一下再看！

Blizzard手机号码验证获得第四步

购买了卡密之后，不是直接去用注册游戏的，而是需要再次用卡密去进行充值。在充值的时候需要选择自己想要的国家和项目的号码。按照自己的心理价位进行选择号码，最终这个号码是需要接受Blizzard手机号码验证的。

Blizzard手机号码验证获得第五步

选择了号码之后，就去游戏中。打开战网，进行注册。使用自己刚刚购买的号码，然后直接点击Blizzard手机号码验证发送。回到Tiger SMS的订单中，查到自己购买的号码有验证码出现了，然后将验证码输入游戏就可以完成注册了，接下来就可以正常游戏了！

获得Blizzard手机号码验证需要注意的方面

上面就是获得Blizzard手机号码验证的全部步骤。但是作为玩家也需要了解一下过程中需要关注的点。比较重要的就是需要找一个诚信靠谱的接码平台，上面所说的Tiger SMS就是其中之一。因为可以在你没有收到Blizzard手机号码验证的时候，不扣款！这是很多平台都做不到的。

另外Tiger SMS可选择的国家，项目的号码是相当多的，选择性大，这样可以横向进行比较了。找个最适合自己的。

因此，可以说Tiger SMS是现在接码平台中的佼佼者，大家可以去试一试看看！