Blizzard短信保护能起到作用吗？国内玩家如何申请？

Blizzard短信保护是很早时候就开启的一个功能，在国内我们使用手机还没有实名制的时候，暴雪就已经开启了一人一号码的行动，而其中也是加入了众多的保护措施，比如说密保卡等等。并且后续在战网上进行购买的时候，也不是直接就买点数的，而是需要先进行卡密购买，然后再去购买点数或者时间的。因此可以说暴雪是非常注重安全性的游戏之一了。

那么这个Blizzard短信保护真的可以起到作用吗？Blizzard短信保护到底是什么呢？如果是国内玩家应该如何申请呢？今天就来简单聊一聊吧！

Blizzard短信保护的作用

Blizzard短信保护其实就是针对于我们的号码绑定功能的。因为魔兽在网络化了之后，很多来自于全世界各地的玩家都在上面有自己的账号，团队，共享副本的成果。因此其中购买装备的真金白银也并不少见。鼎盛时期，甚至一把武器需要几千，几万，十几万不等。正是因为交易自由，所以导致了盗号的现象。而暴雪才想出了各类的方法去进行保障账号，其中Blizzard短信保护就是比较有效的。

Blizzard短信保护保护了什么

其实Blizzard短信保护主要就是保障了玩家的真实性，玩家的账号价值，玩家实际在游戏中映射出来的现实生活中的资金。一旦遇到了欺诈的行为，可以通过对方的号码轻松找到手机号，这样对于被骗的玩家来说，就会相当可靠了。因此在前期如果购买别人的账号时候，还需要拿到对方的身份证，去进行解绑等等，层层关卡，让玩家更轻松。

Blizzard短信保护对于国内玩家的难点

其实在一开始的时候，这个短信保护还是相当有效的。因此不少的暴雪玩家也感到游戏相当安全。但是后续当国内的代理商和暴雪出现了分歧而分开了之后，弊端就暴露出来了。因为国内没有这款游戏了，那么国内玩家只能去海外的游戏，但是没有海外的Blizzard短信保护啊！你无法注册，更无法获得验证码，就没有办法玩游戏。白白丧失了不少的玩家！

获得Blizzard短信保护的方法-Tiger SMS

正是因为如此，所以很多的玩家就开始寻找一个靠谱的虚拟卡的平台，不少人就相中了Tiger SMS。只需要简单的步骤，你就可以轻松从老虎平台中获得虚拟卡去进行注册和登录了。

其实Tiger SMS就是给你一个暴雪的注册号码，然后在发送Blizzard短信保护的时候，可以通过网站进行收取的一个接码平台。

Tiger SMS 获得Blizzard短信保护的步骤

第一步就是直接登录老虎平台官网：https://tiger-sms.com/cn进行注册。注册只需要邮箱，密码和你自己的昵称就可以了。充分显示出了私密性。

第二步就是直接购买老虎平台中的卡密，并且通过卡密进行充值购买相应国家和项目的电话号码。

第三步就是通过号码回到游戏中去进行注册，需要验证码发送回来的话，就直接回到自己老虎平台中购买订单中，获得Blizzard短信保护，然后就可以直接登陆游戏了。

老虎平台操作获得

Blizzard短信保护

的步骤简单，而且如果没有得到

Blizzard短信保护

的话，也是不扣除任何的费用的。给了玩家更多的保障！