新暴雪用户无法注册战网了？别着急，来看看绕过Blizzard的电话号码验证的攻略！

随着Blizzard和国内合同的解体，想要再次注册战网，就只能使用绕过Blizzard的电话号码验证的方法了。当然在说攻略之前，一定要告诉所有的玩家，战网对于注册新用户是相当严格的，因此这里所说的方法，就是购买其他可以注册暴雪战网的号码去完成注册，而不是真的直接彻底地绕过Blizzard的电话号码验证。所以如果有些网上说可以通过各种方法，不用注册就能够使用的都是骗子！一定要擦亮眼睛！

绕过Blizzard的电话号码验证-找到Tiger SMS官网

Tiger SMS就是一家专业的接码平台。什么叫做接码？其实就是我们需要用手机号注册之后，平台会发给手机的一个验证码，我们接受并且使用后，才可以进行后续的操作。但是因为需要绕过Blizzard的电话号码验证，因此我们可以通过Tiger SMS里面购买虚拟手机卡去获得这个验证码！

绕过Blizzard的电话号码验证-Tiger SMS的内容不仅仅是暴雪

当然，Tiger SMS不仅仅是针对Blizzard进行接码的，对于所有现在国外的软件，国内手机无法注册的，都是可以通过Tiger SMS来进行接码的。比如说纸飞机，meta，油管，Line，Ins等等。还有大量其他的游戏，操作的方式和绕过Blizzard的电话号码验证是一样一样的！所以步骤是可以通用的。

绕过Blizzard的电话号码验证-Tiger SMS网站注册

Tiger SMS的网址就是：直接点击进去之后，就可以看到右侧上方有注册的字样。注意一点，就是如果看到是英文，就可以看到右上角有一个转变语言的菜单，点击选择中文就可以了。然后进入之后将自己的昵称，邮箱地址进行注册。其中注意一下，联系方式还是要填写一个的。

绕过Blizzard的电话号码验证-Tiger SMS的两步骤进行购买

这是绕过Blizzard的电话号码验证的最关键的步骤了。需要通过两部分进行。第一部分就是直接进行购买卡密，有不同的价格选项，根据自己的需求进行。第二部分就是进行充值，将卡密直接打入充值的账户就可以了。直接购买是无法购买到虚拟电话卡的。一定要充值之后才可以进行。

绕过Blizzard的电话号码验证-Tiger SMS选择所需电话卡

充值后，你就可以看到选择国家以及选择你要购买的项目。如果是想要绕过Blizzard的电话号码验证，那么就直接选择Blizzard就可以了，还是比较简单的。购买号码之后就是去暴雪战网软件进行注册了。

绕过Blizzard的电话号码验证-暴雪战网操作

打开暴雪之后，就可以进行注册了，将刚刚的号码进行注册，就需要平台发送一个验证码过来。这个验证码是直接发送到Tiger SMS网站的，在拟购买的订单下可以看到验证码，然后使用验证码登录就已经顺利绕过Blizzard的电话号码验证了。也可以顺利上线进行游戏了。

整个过程是相当简单轻松的，毕竟在国内的Blizzard玩家数量还是相当庞大的，因此通过Tiger SMS购买的虚拟电话卡也是相当多的，品质和口碑还是可以得到保证的！