 没有国外电话号码怎注册Blizzard账户
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没有国外电话号码怎注册Blizzard账户

内容

Blizzard是否有电话号码才能注册？没有国外电话号码怎么办？

Blizzard是否有电话号码-为什么一定要电话号码

Blizzard是否有电话号码-哪些软件注册会遇到问题

Blizzard是否有电话号码-处理方式

Blizzard是否有电话号码-专业平台的评估

Blizzard是否有电话号码-Tiger SMS给你游戏自由

没有国外电话号码怎注册Blizzard账户

Blizzard是否有电话号码才能注册？没有国外电话号码怎么办？


Blizzard是否有电话号码才能注册？答案就是肯定的。但是去年开始，我们国内的老玩家听到暴雪已经终止了和国内代理商合作之后，就知道有个问题摆在了台面上，那就是势必需要去海外购买战网以及玩游戏了。但是海外去注册同样是需要有电话号码的，所以电话号码就成为了阻止老玩家们的最大关卡，今天就来谈一谈如何注册Blizzard的方法。


Blizzard是否有电话号码-为什么一定要电话号码


我们国家对于软件管理还是相当严格的，所以Blizzard是否有电话号码才能注册是很重要的。其实以前是不需要的，因为电话号码对于我们个人来说并不是固定的，随便买个电话卡就可以用了。但是随着电话卡的管理，电话号码和个人的身份绑定，这是保护了用户的权益，因此我们一定要理解这一点！


Blizzard是否有电话号码-哪些软件注册会遇到问题


如果是国内的游戏，其实电话号码并不担心，我们人手一个号码。但是如果是海外的软件，比如说Line，以前的脸书，现在的Meta，还有油管，信号，就算是我们在海外的抖音，其实都是需要有海外的号码进行注册的。国内的号码是不管用的。其中Blizzard是否有电话号码也成为是否可以注册海外账户的第一难题！


Blizzard是否有电话号码-处理方式


当然了，如果真的想要使用海外的软件的话，如果你有海外的朋友，那么可以借用人家的账号使用，或者借用人家的游戏账号。但是这种就不是长久解决的方案。那么比较不错的方法就是购买虚拟卡了。那么购买虚拟卡的难点在哪里呢？专业靠谱的平台很重要！


Blizzard是否有电话号码-专业平台的评估


首先要看这个平台是不是口碑够好。对于很多已经在海外软件中驰骋的玩家来说，他们往往都有一套方法，多多咨询一下他们的建议，往往会给你一些不错的建议。


其次要看这个平台是不是操作简单，并且资金可靠？如果是一波三折的，或者说还没有来得及看到验证码，钱就扣掉的，那就不值得挑选了。


Blizzard是否有电话号码-Tiger SMS给你游戏自由


综合上面的评估，Blizzard是否有电话号码注册都不用担心，因为可以通过Tiger SMS去进行处理。只要是登录了网站：https://tiger-sms.com/cn之后，所有的步骤，只需要按照老虎平台提供的步骤操作就可以了。

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应该说Tiger SMS还是相当符合的。从费用来说，如果是使用了他家的卡，但是没有收到验证码，那么是不会扣费的。所以这一点也可以放心了。另外他们可以使用的场合软件也是相当多的，因为老虎平台拥有来自世界各地100，000多个在线号码，无论从世界上的任何一个地方，都可以接收到虚拟在线号码的短信，且多种付款方式可以让满足不同地区的用户选择。这就是一个成熟的平台展现出来的。

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综上所述，不管Blizzard是否有电话号码可以进行注册，国外国内的玩家都可以通过它Tiger SMS进行申请，并且重新找回自己的暴雪之梦！
艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。