没有国外电话号码怎注册Blizzard账户

Blizzard是否有电话号码才能注册？没有国外电话号码怎么办？

Blizzard是否有电话号码才能注册？答案就是肯定的。但是去年开始，我们国内的老玩家听到暴雪已经终止了和国内代理商合作之后，就知道有个问题摆在了台面上，那就是势必需要去海外购买战网以及玩游戏了。但是海外去注册同样是需要有电话号码的，所以电话号码就成为了阻止老玩家们的最大关卡，今天就来谈一谈如何注册Blizzard的方法。

Blizzard是否有电话号码-为什么一定要电话号码

我们国家对于软件管理还是相当严格的，所以Blizzard是否有电话号码才能注册是很重要的。其实以前是不需要的，因为电话号码对于我们个人来说并不是固定的，随便买个电话卡就可以用了。但是随着电话卡的管理，电话号码和个人的身份绑定，这是保护了用户的权益，因此我们一定要理解这一点！

Blizzard是否有电话号码-哪些软件注册会遇到问题

如果是国内的游戏，其实电话号码并不担心，我们人手一个号码。但是如果是海外的软件，比如说Line，以前的脸书，现在的Meta，还有油管，信号，就算是我们在海外的抖音，其实都是需要有海外的号码进行注册的。国内的号码是不管用的。其中Blizzard是否有电话号码也成为是否可以注册海外账户的第一难题！

Blizzard是否有电话号码-处理方式

当然了，如果真的想要使用海外的软件的话，如果你有海外的朋友，那么可以借用人家的账号使用，或者借用人家的游戏账号。但是这种就不是长久解决的方案。那么比较不错的方法就是购买虚拟卡了。那么购买虚拟卡的难点在哪里呢？专业靠谱的平台很重要！

Blizzard是否有电话号码-专业平台的评估

首先要看这个平台是不是口碑够好。对于很多已经在海外软件中驰骋的玩家来说，他们往往都有一套方法，多多咨询一下他们的建议，往往会给你一些不错的建议。

其次要看这个平台是不是操作简单，并且资金可靠？如果是一波三折的，或者说还没有来得及看到验证码，钱就扣掉的，那就不值得挑选了。

Blizzard是否有电话号码-Tiger SMS给你游戏自由

综合上面的评估，Blizzard是否有电话号码注册都不用担心，因为可以通过Tiger SMS去进行处理。只要是登录了网站：https://tiger-sms.com/cn之后，所有的步骤，只需要按照老虎平台提供的步骤操作就可以了。

应该说Tiger SMS还是相当符合的。从费用来说，如果是使用了他家的卡，但是没有收到验证码，那么是不会扣费的。所以这一点也可以放心了。另外他们可以使用的场合软件也是相当多的，因为老虎平台拥有来自世界各地100，000多个在线号码，无论从世界上的任何一个地方，都可以接收到虚拟在线号码的短信，且多种付款方式可以让满足不同地区的用户选择。这就是一个成熟的平台展现出来的。

综上所述，不管Blizzard是否有电话号码可以进行注册，国外国内的玩家都可以通过它Tiger SMS进行申请，并且重新找回自己的暴雪之梦！