Tiger SMS提供没有电话号码的Blizzard账户注册

没有电话号码的Blizzard账户存在吗？Tiger SMS帮你实现无号码申请的梦想！

现在有些国外的小伙伴在玩暴雪的时候，往往会发现一些没有电话号码的Blizzard账户。甚至他们在国内有不少的朋友虽然没有电话号码，但是依然和自己一起活跃在游戏的线上。那么这些玩家是怎么达成的呢？其实很简单，就是找到了Tiger SMS这样的第三方虚拟卡的平台了！

Tiger SMS提供没有电话号码的Blizzard账户

Tiger SMS我们可以称之为接码平台，什么叫做接码平台呢？其实就是给你一个虚拟的电话卡号，然后你可以用这个号码去进行注册。因为Blizzard注册是需要有电话号码的，那么Tiger SMS就可以完成号码的验证码反馈的工作，让你顺利进行注册和登录。

Tiger SMS提供的不仅仅是没有电话号码的Blizzard账户

没有电话号码的Blizzard账户其实并不稀奇，事实上很多的海外软件都是可以使用在老虎平台购买的虚拟卡的。比如说Tiktok，INS，或者说whatsAPP等等，不管是交流软件，还是游戏软件，都可以享受了。

没有电话号码的Blizzard账户会不会有风险

当然了，很多玩家看到老虎平台提供虚拟卡，但是多少会担心这些没有电话号码的Blizzard账户会不会有风险呢？我们主要看风险来自于哪里，其实主要就是两个方面。一个就是购买虚拟卡的平台不靠谱。给了号码也不给验证码，导致资金的损失。还有一个就是这些没有电话号码的Blizzard账户会不会引起游戏平台的注意。

其实在这里可以很负责的告诉所有玩家。这两点都不用担心。第一点来说，找Tiger SMS就是图它的靠谱和专业。在自己购买了号码之后，使用号码进行注册，需要验证码发送，但是验证码却并没有给出的时候，平台是不收取任何的费用的。第二点来说，所谓的虚拟号并不是没有数字，它也是属于电话号码的一种。所以只要在游戏里面没有违纪犯规的情况，是不可能涉及到没有电话号码的Blizzard账户。所以大可以放心！

Tiger SMS怎么操作才能有没有电话号码的Blizzard账户

其实Tiger SMS操作真的很轻松。只需要登录网站：https://tiger-sms.com/cn。然后就先注册这个老虎平台。毕竟接下来我们要在它上面进行购买。

注册好了之后，我们就可以直接购买相应的卡密。卡密的价格表也都是在上面的，反正看你的个人喜好来进行购买。我建议初次的话，可以购买30或者50的卡密，先尝试下看看。

卡密购买好了之后，就可以直接返回首页，查看自己所需要购买的项目，和所需要的国家和费用，选择性进行购买。虽然说不少玩家奔着便宜去，但是要知道价格高一点的虚拟号更稳定，所以各有各的好，自己酌情考虑。购买了之后就可以去注册没有电话号码的Blizzard账户了。

用订单中的虚拟号直接打开软件，然后用这个号码进行注册，验证码是需要回到Tiger SMS订单中查看的。然后将验证码直接打入游戏或者其他国外软件的注册中，就可以轻松注册并且登录了。

以上就是朋友们看到的没有电话号码的Blizzard账户在游戏中那么多的原因了！也希望给更多的国内玩家一个平台！