怎么挑选好的Blizzard注册接码平台？

注册Blizzard的电话号码怎么搞？怎么挑选好的接码平台？

很多人都知道现在注册游戏都是需要实名制的，因此注册Blizzard的电话号码就成了大难题。因为以前国内的玩家都是通过代理商来进行游戏的，因此使用国内手机号码就可以注册了。但是现在因为暴雪已经不在国内使用了，那么对于老玩家来说，应该何去何从呢？重新去海外的游戏平台注册一个Blizzard的电话号码作为账号就是必然了。

但是国外也都是实名制的电话号码，因此国内的玩家是没有办法搞到国外的电话号码的。想要注册战网，那就只能是通过第三方接码平台进行处理了。现在要向大家推荐一个平台：老虎平台！官网是：https://tiger-sms.com/cn！之所以推荐老虎平台，就是因为它可以轻松解决Blizzard的电话号码的问题。具体的操作也是相当简单的。

Blizzard的电话号码需要先注册老虎平台

打开老虎平台网页之后，就是相当专业精炼的页面，直接点击右上方的语言，选择成为中文，这样可以更清楚地使用。然后点击注册之后，就通过你自己的昵称，密码以及邮箱就可以进行注册了。不过不要忘了，一定要留下一个联系自己的方式。这样就离Blizzard的电话号码不远了！

Blizzard的电话号码需要进行卡密充值

注册好了老虎平台之后，就可以看到里面有购买卡密的方式。其实这和当初战网购买游戏点卡的方式是一样一样的。先购买卡密，根据自己的需求去选择相应的面值，如果需求比较大，那么往大的买，这样性价比更高。

购买好了卡密之后，不可能立刻获得Blizzard的电话号码，而是需要再进行充值，将资金冲入自己购买账号之中，然后通过账号购买不同国家，不同项目的号码。不仅仅是购买Blizzard的电话号码，你也可以购买TIKTOK的账号，或者是购买纸飞机的电话号码。总之按照你的喜爱来进行挑选了。

Blizzard的电话号码可以进行注册了

通过上面的步骤，你就可以轻松获得Blizzard的电话号码了，这是一个虚拟的号码，因此你需要打开原本的游戏，然后在注册的画面，将这个号码进行注册，但这个时候就需要有一个验证码了。不用慌，回到老虎平台网站，然后查看订单，你就可以妥妥看到自己的验证码了，把验证码直接打入之后，注册就完成了。

如何挑选提供Blizzard的电话号码的好平台

是不是特别简单就完成了整个Blizzard的电话号码获得的操作呢？这就是专业靠谱的老虎平台给所有玩家带来的便捷服务。之所以推荐老虎平台，是因为它有两个优势。第一优势就是收不到验证码不要钱！这点很重要！这也是区分专业和垃圾平台的关键！第二优势就是能够支持的游戏或者平台比较多，能够承接更多的用户使用。

以上就是轻松获得Blizzard的电话号码的方式和整体的步骤，现在市面上的接码平台还是挺多的，但是不管怎么说，一定要在保护个人的信息条件下，才能够进行使用这个服务。而老虎平台只需要邮箱注册，因此涉及的个人资料比较少，安全性是保证的！