如何验证没有电话号码的Blizzard账户？老虎平台了解过吗？

如何验证没有电话号码的Blizzard账户呢？这个听起来有些天方夜谭的故事，但是现在正在发生之中。现实就是，现在我们国家的很多游戏和很多的使用软件和国外是脱节的，国外可以使用我们国内的，但是我们用不了国外的。因为我们的手机号并不被很多的游戏或者软件支持，因此无法注册，更不谈使用了。这样真的让国内的很多玩家心寒。更何况是和暴雪一起走过来数十年的老玩家们。

正是因为如此，所以接码平台开始走俏，解决如何验证没有电话号码的Blizzard账户的问题。所谓的接码平台，其实就是出售一个虚拟号，因为注册的时候，往往就是需要号码去接受验证码，而我们没有号码，所以根本就没有办法注册。当然也不是所有的接码平台都很好的，主要还是看个专业和靠谱！所以下面就推荐给大家老虎平台，也就是Tiger SMS，看看是不是适合你！

如何验证没有电话号码的Blizzard账户-Tiger SMS第一步

直接登录Tiger SMS的网站：https://tiger-sms.com/cn进行注册。这个过程其实还是比较简单的。唯一的难点在于可能会遇到打开的页面是英文的，那么也可以直接通过右上角的选项，进行点击中文服务，这样整个页面都成为中文了，看起来就会比较轻松。

如何验证没有电话号码的Blizzard账户-Tiger SMS第二步

注册好了老虎平台之后，就可以查看卡密的选项了。现在有的是30，50，100等等好几种，但是一般前面几种购买更多一些。不同的项目和号码往往价格不同的，所以比较建议你先去看看你所需要的号码大概的费用，再进行购买卡密。

卡密购买之后不是直接使用的，而是需要去购买号码这里进行选择的，将你所需要的项目和号码进行购买之后，接下来就是见证如何验证没有电话号码的Blizzard账户的时刻了！

之所以推荐Tiger SMS，有一个很大的原因，那就是在于支付费用方面。他们是可以使用支付宝等等多种支付模式的，而且卡密的购买的选择也比较多，不会让一些小额购买者望而生却。最重要的是，如果在后续的使用号码过程中，发现没有验证码的话，是不会扣去费用的。

如何验证没有电话号码的Blizzard账户-Tiger SMS 第三步

拿到了虚拟号之后，就可以注册暴雪战网了。点击注册之后，就需要发送验证码，验证码的收取是需要回到原来的Tiger SMS网站订单进行获得的。然后把验证码直接打上去就完成了如何验证没有电话号码的Blizzard账户的最后一步了。

如何验证没有电话号码的Blizzard账户-Tiger SMS的优点

其实像这样的接码平台品牌还是比较多的，但是之所以推荐老虎平台主要原因就是有两点。第一点就是它保护用户隐私，只需要邮件就可以完成注册了。这样不管是你登录游戏平台或者是其他的交流平台，都不会泄露个人的隐私。第二就是号码够多。可以自由选择！

以上就是如何验证没有电话号码的Blizzard账户的步骤和方法了，老虎平台作为国内相当专业和靠谱的接码平台，还是值得选择的！