64、手机号不用了亚马逊还怎么登录？重新注册一个新的账户

手机号不用了亚马逊还怎么登录？有些用户的手机号因为特殊原因导致使用不了，这也间接导致所有的软件都无法登录。亚马逊是全球知名的电商平台，用户能在上面买到全球的商品，直接取消代购，就能低价买到国外物品。如果你的手机号用不了了，那就无法登录，无法购买亚马逊上的物品。那么就可以再重新买一个号码，重新注册一个新的账户。

手机号不用了亚马逊还怎么登录？重新买一个手机号

国内的规定是一个身份证只能购买一个手机号，当本人的手机号用不了，就无法再注册一个，最好的办法就是购买一个手机号。推荐给你们一个不错的平台，老虎接码平台，可以无限次购买手机号，还能注册全球的项目，这样就不止能注册亚马逊了，还能注册更爆火的软件。关于手机号不用了亚马逊还怎么登录？快试试老虎平台的操作吧！

想要买到老虎平台的手机号，下面这些步骤一定不能少！

1、通过网址：https://tiger-sms.com/cn 进入到老虎平台的官方网站中，点击页面上方将语言改为中文。

2、点击左侧的【注册】按钮，根据平台提供的信息一一填入，老虎平台最注重用户隐私，国内的用户可以使用有效的邮箱就能注册成功。

3、账号注册成功，系统会自动跳转到个人账户的页面，在这里就可以看到各种功能的存在了，比如说充值、购买号码、查询余额等等。在购买号码之前，我们需要先对账户进行充值。

4、点击【充值】的按钮，进入到支付方式的页面，选择支付宝，点击下方的【购买】，进入支付页面，选择一个充值数额，最后支付。

5、支付成功后，一定要在订单查询页面，复制卡密，再返回老虎平台，粘贴你的卡密，最后点击【确认】并刷新页面，账户余额就会转换为美元。

6、点击【购买号码】进入到购买号码的页面，这里我们需要在项目栏中输入【亚马逊】，后方就会有多个国家的显示，根据自己的需求选择一个国家的号码购买。

7、打开亚马逊官方网站并找到注册的入口进入，在注册账号的页面中首先要输入账户的相关信息并确认。

8、在输入手机的页面中，粘贴刚刚复制的手机号并点击接收验证码，到老虎平台上获取验证码，平台会在一分钟内响应，接到码之后，复制验证码，再到亚马逊网站上粘贴验证码，最后点击【确认】，就注册了亚马逊账户。

手机号不用了亚马逊还怎么登录？手机号不能使用了，就再购买一个手机号。在老虎平台上可以实现全球号码采购，不管是亚马逊还是Line软件，或者其他全球爆火的软件，只要在老虎平台上买到相应的软件号码，那都能使用的。总体来说，老虎平台绝对是市场上最好的接码网站，你也想要注册亚马逊网站，就快试试以上的操作吧！