在国内如何注册第二个亚马逊账户？

如何注册第二个亚马逊账户？国内有没有办法呢？

如何注册第二个亚马逊账户？我们自己的手机号只能注册一个亚马逊账号，想要注册第二个亚马逊账号，还需要一个手机号，如何才能拥有一个手机号，且是国外的呢？老虎接码平台给你解惑。这是国内一家专业靠谱的接码平台，主要是售卖全球的虚拟手机号，也就是只能在软件登录上使用，也可以根据软件来购买相应的国家号，达到最好的便利方式。

亚马逊是国外一家全球购的网站，主要售卖全球各地的产品，国内外贸商想要售卖自己的产品，必须要拥有多个亚马逊账户才行，如何注册第二个亚马逊账户？关于这个问题，目前国内已经有解决办法，就是老虎平台，这篇文章主要带大家了解一下如何在老虎平台购买手机号？

如何注册第二个亚马逊账户？老虎接码平台

先了解国内老虎接码平台的网址：https://tiger-sms.com/cn，这是唯一正规渠道的链接，点击即可。之后就可以注册一个账户，在平台上充值并购买虚拟号了，下面来看看这其中的详细操作。

如何注册第二个亚马逊账户？注册老虎平台账户

打开网站后，将右上角的英文模式切换为中文，再点击旁边的【注册】，在想购买号码之前，还需拥有老虎接码平台的账户，方便登录。平台提供了多种登录方式，用户可以用邮箱来注册账户，同意选项之后，就可以注册了。

如何注册第二个亚马逊账户？在账户上充值

注册成功后，了解个人信息，在后台中能看到【api秘钥】、【购买号码】、【历史记录】、【消费明细】【充值】等功能，下面就可以正常操作充值功能了。点击【充值】，选择支付宝，点击【卡密】，平台跳转到第三方页面，在当前页面，选择一个能接受的金额，留下你的联系方式，并支付，支付成功后，订单页面会显示一串卡密，复制卡密，返回平台并粘贴你的卡密，金额才能到账。

如何注册第二个亚马逊账户？购买虚拟号

之后，选择【购买号码】功能，弹出两个搜索栏，分别是软件和国家号，搜索亚马逊并选择一个国家号，对应的则是金额，再点击【购买】，一个国家的虚拟号就购买成功了，刷新页面后，在线的手机号中就能显示你购买的号码了。通过三步操作就轻松购买了一个虚拟号，所以想拥有两个亚马逊账户，按照以上操作就能轻松获取。

如何注册第二个亚马逊账户？实测登录

有了国家虚拟号之后，前往谷歌搜索亚马逊，在官方网站上实测登录虚拟号。点击【注册】，输入购买的虚拟号，前往老虎平台后台，点击【验证码】，平台就能接到码，再到亚马逊网站上粘贴验证码，最后点击【确认】，就拥有了亚马逊账户。通过实测登录，可以正常使用购买的虚拟号，所以国内用户可以注册多个亚马逊账号。

以上，详细为大家解析了教程，如何注册第二个亚马逊账户？还没有找到详细教程的，就可以试试小编为大家提供的办法。