是否可以有两个亚马逊账户吗？如何获取的办法在这里

是否可以有两个亚马逊账户吗？亚马逊是全球最大的电子商务公司之一，通过网站和移动应用程序向全球消费者提供商品和服务。其网站现在包括电子产品、家居用品、服装、食品等，也有全球各国的物品，提供了方便了物流和配送服务。国内想要在亚马逊上上线自己的产品或购买，就需要账号，关于，是否可以有两个亚马逊账户吗？获取办法在下方。

是否可以有两个亚马逊账户吗？

当然可以拥有两个亚马逊账号，且在国内还能通过正规渠道获取，那就需要用到老虎平台了。关于老虎平台，先给大家做一个简单的了解，这是一家接码平台，能够接收全球的号码验证，也就是说想拥有两个亚马逊账号，就要有两个国家手机号。在老虎接码平台可以随心购买多个手机号，平台每天超过10万个新号在线，且实时更新。下面给大家带来了详细教程。

是否可以有两个亚马逊账户吗，老虎平台带你实现

首先，打开老虎平台的链接：https://tiger-sms.com/cn ，点击直接跳转到首页。

大致操作流程为：注册老虎平台账号、充值账号、购买手机号、登录亚马逊。

第一步：注册老虎平台账号

进入网站之后，先点击右上角，切换为中文模式，点击【注册】，拥有老虎平台账号；根据平台提供的信息，一一填入登录（昵称）、电子邮箱、密码、联系方式等，同意选项之后，点击【注册】即可。

第二步：充值账号

有了老虎平台的账号，开始进行充值，在个人中心点击【充值】，在充值页面提供了七种支付方式，根据国内流行的支付方式，首选支付宝，点击【充值】，就跳转到第三方页面。在发卡网上购买卡密，选择需要充值的金额，立即支付，支付成功后，在订单页面复制你的卡密。在老虎平台上输入卡密，再点击【确认】，这才算充值完成。

第三步：购买手机号

是否可以有两个亚马逊账户吗？只要大家按照我给的教程一步一步操作，就一定能够成功拥有。充值完成后，点击【购买号码】，在搜索栏中搜索Amazon是（亚马逊）网站的英文，在国家栏中搜索一个你想要注册国家号，后边对应的数字则是购买金额。选择完成后，点击【购买】，就成功获得了亚马逊账号。

第四步：登录亚马逊

前往亚马逊官网，直接点击【注册】，输入购买的手机号，前往老虎平台点击验证码，显示之后，复制验证码，到官网上输入验证码，点击【注册】，就完成操作了，这就是获得一个亚马逊账号的步骤。

是否可以有两个亚马逊账户吗？大家按照以上的操作步骤来完成，就能获得账号，想获得多个账号也就可以用这样操作流程。