 怎么拥有两个亚马逊账户？
中文
登录 注册
购买号码 API SMS 赚钱 免费号码 博客 常见问题解答 反馈 合作伙伴的优惠 联系方式

用户协议
私人信息与cookie政策
支付政策
送货政策
退款政策
退货政策
网站地图

博客

怎么拥有两个亚马逊账户？

内容

怎么拥有两个亚马逊账户，原来掌握这个技能就能轻松获得

在接码平台上购买两个亚马逊账户

获得两个亚马逊账户的操作

一、注册老虎平台账号，两个亚马逊账户

二、购买虚拟手机号，两个亚马逊账户

三、前往官方网站，登录两个亚马逊账户

怎么拥有两个亚马逊账户？

怎么拥有两个亚马逊账户，原来掌握这个技能就能轻松获得

 

在国内想拥有两个亚马逊账户，只需要掌握一个小技能就能轻松拥有多个账户。众所周知，亚马逊是国外知名的全球购网站，其产品包含世界各国，种类繁多，在国内一些做外贸商的企业，自然也想让自己的产品，放到亚马逊网站上，可以让世界各地的人群都能购买。但如今面临的问题则是，拥有多个亚马逊账户，才能推广更宽的业务，关于这个小技能，下面小编就把自己的办法分享给大家。

 

在接码平台上购买两个亚马逊账户

 

老虎接码平台是国内正规靠谱的平台，支持世界各地的号码资源，且每天超过10万个新号在线，且更新全球的手机号。为什么需要一个接码平台？因为亚马逊是外国网站，在国内是登陆不上的，国内的手机号接收不到验证码，就无法登录，这才导致了国内用户无法使用国外软件，而想要正常使用，就必须购买一个国外手机号，老虎平台可以购买到全球的手机号，且100%保护隐私，这样想拥有两个亚马逊账户，就轻而易举了。

 

获得两个亚马逊账户的操作

 

第一步：老虎平台网址：https://tiger-sms.com/cn，注册一个账号

 

第二步：充值并购买一个虚拟手机号

 

第三步：前往亚马逊官网，完成登陆操作。

 

下面，将对以上的三大步骤详细解析，绝对能让你一次就成功！

 

一、注册老虎平台账号，两个亚马逊账户

 

打开老虎平台的网站：https://tiger-sms.com/cn，直接跳转到首页，点击右上角文字模式，切换为中文模式。点击【注册】，根据页面提示一一填写个人信息，老虎平台注重客户隐私，所以只需要邮箱就能注册成功。

 

二、购买虚拟手机号，两个亚马逊账户

 

注册成功后，到个人中心点击【充值】，共有7种支付方式，其中支付宝就是国内最方便的方式。选择支付宝，点击【卡密】，平台跳转到发卡网上，商品有7种分类，从30数额到1000不等，可以先选择最低数额，这其中有一个手续费，不过是很低的，点击【确认支付】，支付成功后，在订单页面中复制你的卡密，有了卡密账户才能到账。返回平台，粘贴你的卡密，点击【确认】，就到账了。

 

到账之后，点击【购买号码】，两个搜索栏分别是软件和国家号，分别输入Amazon（亚马逊）和一个你想要注册的国家，点击【购买】，就成功购买手机号了。这样的从操作了就能轻松拥有两个亚马逊账户，下面来了解最后一步登录。

 

三、前往官方网站，登录两个亚马逊账户

 

在搜索引擎上，搜索亚马逊，到网站首页上点击【注册】，输入虚拟手机号，在平台上点击验证码，老虎平台接到码之后，复制粘贴到网站上，点击【登录】，就完成了，这样的操作就成功登录了一个亚马逊账户。

 

总之，想要在国内拥有两个亚马逊账户，就可以试试小编分享的小技能，打开老虎平台网站就能轻松掌握了。

艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。