怎么拥有两个亚马逊账户，原来掌握这个技能就能轻松获得

在国内想拥有两个亚马逊账户，只需要掌握一个小技能就能轻松拥有多个账户。众所周知，亚马逊是国外知名的全球购网站，其产品包含世界各国，种类繁多，在国内一些做外贸商的企业，自然也想让自己的产品，放到亚马逊网站上，可以让世界各地的人群都能购买。但如今面临的问题则是，拥有多个亚马逊账户，才能推广更宽的业务，关于这个小技能，下面小编就把自己的办法分享给大家。

在接码平台上购买两个亚马逊账户

老虎接码平台是国内正规靠谱的平台，支持世界各地的号码资源，且每天超过10万个新号在线，且更新全球的手机号。为什么需要一个接码平台？因为亚马逊是外国网站，在国内是登陆不上的，国内的手机号接收不到验证码，就无法登录，这才导致了国内用户无法使用国外软件，而想要正常使用，就必须购买一个国外手机号，老虎平台可以购买到全球的手机号，且100%保护隐私，这样想拥有两个亚马逊账户，就轻而易举了。

获得两个亚马逊账户的操作

第一步：老虎平台网址：https://tiger-sms.com/cn，注册一个账号

第二步：充值并购买一个虚拟手机号

第三步：前往亚马逊官网，完成登陆操作。

下面，将对以上的三大步骤详细解析，绝对能让你一次就成功！

一、注册老虎平台账号，两个亚马逊账户

打开老虎平台的网站：https://tiger-sms.com/cn，直接跳转到首页，点击右上角文字模式，切换为中文模式。点击【注册】，根据页面提示一一填写个人信息，老虎平台注重客户隐私，所以只需要邮箱就能注册成功。

二、购买虚拟手机号，两个亚马逊账户

注册成功后，到个人中心点击【充值】，共有7种支付方式，其中支付宝就是国内最方便的方式。选择支付宝，点击【卡密】，平台跳转到发卡网上，商品有7种分类，从30数额到1000不等，可以先选择最低数额，这其中有一个手续费，不过是很低的，点击【确认支付】，支付成功后，在订单页面中复制你的卡密，有了卡密账户才能到账。返回平台，粘贴你的卡密，点击【确认】，就到账了。

到账之后，点击【购买号码】，两个搜索栏分别是软件和国家号，分别输入Amazon（亚马逊）和一个你想要注册的国家，点击【购买】，就成功购买手机号了。这样的从操作了就能轻松拥有两个亚马逊账户，下面来了解最后一步登录。

三、前往官方网站，登录两个亚马逊账户

在搜索引擎上，搜索亚马逊，到网站首页上点击【注册】，输入虚拟手机号，在平台上点击验证码，老虎平台接到码之后，复制粘贴到网站上，点击【登录】，就完成了，这样的操作就成功登录了一个亚马逊账户。

总之，想要在国内拥有两个亚马逊账户，就可以试试小编分享的小技能，打开老虎平台网站就能轻松掌握了。