国内多个账号统一操作流程

你可以拥有两个亚马逊账户吗？国内多个账号统一操作流程在这里

你可以拥有两个亚马逊账户吗？关于这个问题，很多在国内的朋友都知道，亚马逊是国外知名的电子商务公司，在全球范围内有着广泛的市场影响力，也推动了电子商务行业的发展。国内一些做外贸商的就非常适合将产品放到亚马逊网站上，能够推进全球推广，获得更多的机会。而想拥有两个亚马逊账号，具体操作流程就给大家讲解一下。

你可以拥有两个亚马逊账户吗？

国内很多做外贸商的，可能只有一个亚马逊账号，想要再创建一个却不知道如何操作？其实想拥有两个亚马逊账号，真的很简单，在一个网站上就能一步操作到位。老虎接码平台拥有世界上所有的号码资源，所以说想要注册全球哪个国家的手机号，都非常简单。关于靠谱正规的问题，很多人担心不靠谱，当你认真了解后就知道老虎平台非常靠谱，购买了虚拟手机号后，平台能够接收验证码，就能快速注册你想要的项目，下面带大家认真了解一下。

你可以拥有两个亚马逊账户吗？攻略教程

拥有两个亚马逊账号可以是不同国家的，在老虎平台上能购买不同国家的虚拟手机号。打开老虎平台网址：https://tiger-sms.com/cn ，直接点击，就跳转到网站首页。初此点击网站是英文模式，为了国内人群使用方便了解，切换为中文模式，点击【注册】，根据网站的模式，分别填入你的信息，老虎接码平台对用户的信息很是隐私，只需要验证邮箱就能正常使用。

你可以拥有两个亚马逊账户吗？购买亚马逊账号

注册成功后就可以购买手机号了。首先先在自己的账号上充值，点击【充值】，平台提供了全球最流行的7种支付方式，国内人群首选支付宝方式，点击【充值】，跳转到发卡网上，根据不同的金额数，选择你需要充值的金额，点击支付，成功后要在订单页面，复制你的卡密，才能让金额到账。返回老虎平台，粘贴你的卡密，点击确认后，金额就到账了。

再点击【购买号码】，在第一个搜索栏中搜索Amazon，这是亚马逊的英文名，再在国家搜索栏中，选择一个国家手机号，对应的则是扣费金额，点击【购买】后，就获得了在线虚拟手机号了，是不是很简单。你可以拥有两个亚马逊账户吗？按照这样的操作就能拥有多个亚马逊账户。

你可以拥有两个亚马逊账户吗？实施在网站上

打开亚马逊官方网站，直接注册账号，点击【注册】，输入购买的虚拟手机号，在验证码行中，要到老虎平台后台，点击验证码，接到码之后，粘贴到亚马逊官方网站上，直接点击【登录】，就成功拥有了亚马逊网站账号了。

以上是拥有亚马逊账户的攻略教程，想拥有两个或多个账户的，依旧按照以上操作就可以了。你可以拥有两个亚马逊账户吗？赶快试试以上的操作教程吧！