如何拥有两个亚马逊账户？老虎平台网站一定要知道

如何拥有两个亚马逊账户？现在还有国内的朋友不知道怎么才能获取多个账户，有了亚马逊账号才能在网站上购买全球各国的产品。有些用户想要海外购，代购的价格太高了，而且还不一定能保真，但是在正规的平台才能让购买的产品有保障，所以更多的用户都喜欢在亚马逊购物。如何拥有两个亚马逊账户？关于这个问题，老虎平台网站为你解答。

如何拥有两个亚马逊账户？拥有条件

众所周知，亚马逊是国外一家知名的海外购网站，国内用户想要购买成功就必须有账户，但有些用户需要两个亚马逊账户，就可以再购买一个虚拟手机号。在老虎平台上可以购买到全球的手机号，不再局限于国内的手机号，国外的手机号也能购买，且能正常使用，很多人不相信，那么今天就给大家带来详细的图文解析，绝对能一次成功，随时购买全球的虚拟手机号。

如何拥有两个亚马逊账户？拥有多个账户的方法

关于再获取一个账户的方法，其实非常简单，只用在老虎平台上注册一个账号，并在平台上购买一个虚拟手机号就可以了。具体操作步骤如下：

拥有两个亚马逊账号的第一步：注册账号

首先需要打开老虎平台的网站，只需点击：https://tiger-sms.com/cn这个链接即可，平台打开后，先将文字模式更换一下，在首页的右上角，切换到中文模式。其次就可以注册账号。点击【注册】填写用户信息后，勾选两个同意之后，就注册成功了。

拥有两个亚马逊账号的第二步：充值

找到【充值】功能，老虎平台面向的是全世界，所以提供了多种支付方式，点击【购买号码】，就跳转到第三方页面的发卡网上，根据发卡网上的数额，选择一个能充值的数额，在下方输入你的联系方式，现在系统更新之后，国内的微信和支付宝都可以支持了，选择一个支付方式，点击【支付】，完成后，在订单页面中复制你的卡密，再到老虎平台上粘贴你的卡密，刷新过后就到账了。

拥有两个亚马逊账号的第三步：购买号码

找到【购买号码】功能，进入之后，会有两个搜索栏，第一个搜索栏是选择软件，第二个搜索栏是国家手机号，搜索亚马逊和选择一个国家手机号就可以购买了，购买成功直接复制你的手机号。

拥有两个亚马逊账号的第四步：在网站上登录

之后，进入到亚马逊网站，点击【注册】，在【输入手机号】中，粘贴手机号，要获取验证码的话，就要在老虎平台上获取，后台接到码之后，复制验证码，到亚马逊网站上粘贴验证码，最后点击【确认】，就完成了拥有两个亚马逊账号的操作。

总的来说，想获取两个账户或多个账户的操作并不难，只是大多用户不知道老虎接码平台，但只要了解了老虎平台，也能使用全球火热的软件。如何拥有两个亚马逊账户？赶快试试以上的操作。