 如何拥有两个亚马逊账户？
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如何拥有两个亚马逊账户？

内容

如何拥有两个亚马逊账户？老虎平台网站一定要知道

如何拥有两个亚马逊账户？拥有条件

如何拥有两个亚马逊账户？拥有多个账户的方法

拥有两个亚马逊账号的第一步：注册账号

拥有两个亚马逊账号的第二步：充值

拥有两个亚马逊账号的第三步：购买号码

拥有两个亚马逊账号的第四步：在网站上登录

如何拥有两个亚马逊账户？

如何拥有两个亚马逊账户？老虎平台网站一定要知道

 

如何拥有两个亚马逊账户？现在还有国内的朋友不知道怎么才能获取多个账户，有了亚马逊账号才能在网站上购买全球各国的产品。有些用户想要海外购，代购的价格太高了，而且还不一定能保真，但是在正规的平台才能让购买的产品有保障，所以更多的用户都喜欢在亚马逊购物。如何拥有两个亚马逊账户？关于这个问题，老虎平台网站为你解答。

 

如何拥有两个亚马逊账户？拥有条件

 

众所周知，亚马逊是国外一家知名的海外购网站，国内用户想要购买成功就必须有账户，但有些用户需要两个亚马逊账户，就可以再购买一个虚拟手机号。在老虎平台上可以购买到全球的手机号，不再局限于国内的手机号，国外的手机号也能购买，且能正常使用，很多人不相信，那么今天就给大家带来详细的图文解析，绝对能一次成功，随时购买全球的虚拟手机号。

 

如何拥有两个亚马逊账户？拥有多个账户的方法

 

关于再获取一个账户的方法，其实非常简单，只用在老虎平台上注册一个账号，并在平台上购买一个虚拟手机号就可以了。具体操作步骤如下：

 

拥有两个亚马逊账号的第一步：注册账号

 

首先需要打开老虎平台的网站，只需点击：https://tiger-sms.com/cn这个链接即可，平台打开后，先将文字模式更换一下，在首页的右上角，切换到中文模式。其次就可以注册账号。点击【注册】填写用户信息后，勾选两个同意之后，就注册成功了。

 

拥有两个亚马逊账号的第二步：充值

 

找到【充值】功能，老虎平台面向的是全世界，所以提供了多种支付方式，点击【购买号码】，就跳转到第三方页面的发卡网上，根据发卡网上的数额，选择一个能充值的数额，在下方输入你的联系方式，现在系统更新之后，国内的微信和支付宝都可以支持了，选择一个支付方式，点击【支付】，完成后，在订单页面中复制你的卡密，再到老虎平台上粘贴你的卡密，刷新过后就到账了。

 

拥有两个亚马逊账号的第三步：购买号码

 

找到【购买号码】功能，进入之后，会有两个搜索栏，第一个搜索栏是选择软件，第二个搜索栏是国家手机号，搜索亚马逊和选择一个国家手机号就可以购买了，购买成功直接复制你的手机号。

 

拥有两个亚马逊账号的第四步：在网站上登录

 

之后，进入到亚马逊网站，点击【注册】，在【输入手机号】中，粘贴手机号，要获取验证码的话，就要在老虎平台上获取，后台接到码之后，复制验证码，到亚马逊网站上粘贴验证码，最后点击【确认】，就完成了拥有两个亚马逊账号的操作。

 

总的来说，想获取两个账户或多个账户的操作并不难，只是大多用户不知道老虎接码平台，但只要了解了老虎平台，也能使用全球火热的软件。如何拥有两个亚马逊账户？赶快试试以上的操作。

 

德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。