如何建立一个没有电话号码的亚马逊账户？详细教程分享

如何建立一个没有电话号码的亚马逊账户？要想正常使用亚马逊账户，手机号必须有，特别是需要购买物品时，是需要手机号的，所以说答案显而易见。如果你的电话号码无法使用，也可以再重新购买注册一个，亚马逊是全球知名的网站，国内做外贸商的能将自己的产品放到平台上售卖，所以有手机号才能正常注册亚马逊账户。

老虎接码平台才能让你有手机号

老虎接码平台可以接收全球任何国家以及任何项目的验证码，帮助用户实现注册各种项目的需求，而想要通过该平台注册亚马逊账号，就要先有一个老虎平台的账户，在该账户上充值并购买一个虚拟号，就可以注册亚马逊账号。

如果是在国内注册亚马逊号，就需要更换自己的IP地址，将ip更换为其他国家的，才可以成功使用亚马逊并注册国外号，如果是国内IP，只能注册进入国内官网注册，所以，最好还是有一个国外号，这样就能了解更多的国外内容。如何建立一个没有电话号码的亚马逊账户？老虎平台的详细教程分享在下面内容。

在老虎平台上注册账号

首先，点击https://tiger-sms.com/cn 进入到老虎接码平台中，初次点击该平台都是英文模式，先切换为中文模式。点击页面右上方的【注册】，在注册的页面输入相应的信息之后即可。需要注意老虎接码平台注册时需要验证邮箱，因此邮箱一定要确保可以正常登录使用。

在个人账户中充值

点击【充值】，先对账号充值，以方便后续购买号码使用，在充值界面中有多种充值方式，国内的充值方式就是支付宝。选择支付宝支付方式，就会跳转到发卡网上，总有7种不同数额的充值，选择一个进行充值，老虎平台也需要充值手续费。

充值完成后，一定要记得复制你的卡密，有很多新用户都反馈卡密是什么？复制卡密到老虎平台上粘贴，刷新之后，才能到账到余额。

购买一个国家号

前往【购买账号】的页面，在页面中的项目位置输入【亚马逊】并选择一个国家号码，这里对应的国家都有对应的金额，最后点击【购买】，在下方的在线手机号中，就能看到购买的号码在线状态。

前往亚马逊官网

打开亚马逊的网站，点击注册新的账号，在注册的页面中填写账号信息，并点击下一步，这里将刚刚复制的手机号粘贴到对应位置并点击下一步。然后就可以前往老虎平台查看验证码，复制验证码后将其粘贴到亚马逊网站的对应位置，最后点击确认，就成功注册了一个新的亚马逊账户。

如何建立一个没有电话号码的亚马逊账户？购买一个新的手机号并注册。看了以上的操作方法，是不是发现购买手机号也可以这么简单，感兴趣的小伙伴就试试以上的操作吧！