怎样购买支付宝号码接收短信的手机号？

想要注册多个支付宝账号，首先需要有支付宝号码接收短信的手机号码，这样才能够通过平台的注册审核。我们需要先找到可以购买多个手机号码的渠道，老虎接码平台就是很好的选择，在这里可以拥有全球各个国家的手机号码，可以收到全球的验证码信息。这里就来介绍一下，如何在老虎接码平台上购买支付宝号码接收短信的手机号，看看详细的操作步骤是什么。

一 老虎接码平台

很多人还不清楚老虎接码平台的作用，这是一个能够让我们拥有全球手机号码资源的平台，在任何地方都可以接收到验证码，随时注册自己需要的APP软件。老虎接码平台上的虚拟手机号码价格优惠，保护用户的信息安全，只需要使用邮箱就可以成功在平台注册信息，购买支付宝号码接收短信的手机号码很简单！

二 购买虚拟手机号码

1.我们需要先登录到老虎接码平台，在浏览器上输入这个网址https://tiger-sms.com/cn就可以了。直接进入到网站首页，开始下一步操作。

2.第一次进入到老虎接码平台，需要先切换平台的语言，选择右上角的“中文”模式就可以阅读了。

3.想要购买支付宝号码接收短信的手机号码，需要先在平台上注册信息，点击“注册”按钮就可以了，我们可以使用邮箱完成个人信息的注册，可以很好的保障个人信息安全。

4.注册好个人信息之后，需要先在个人账户充值，再点击购买卡密，页面会直接跳转到发卡网的操作页面，根据自己的需求选择不同的金额，选择用支付宝支付就可以了。

5.完成支付之后，复制订单中的卡密信息，接着返回到老虎平台。

6.在平台的充值页面，复制卡密信息，就完成了充值。

7.充值成功之后，我们可以在平台上购买支付宝号码接收短信的手机号码，可以选择不同国家的手机号码，根据自己的需求选择，点击“购买”之后，就成功拥有了虚拟手机号码。

三．注册支付宝账户

1.在手机或者移动设备上下载支付宝APP，之后点击页面上的注册按钮。

2.在注册页面输入自己在老虎接码平台上购买的手机号码，这是注册支付宝账户必须输入的信息。

3.输入在老虎接码平台购买的支付宝号码接收短信的手机号码之后，还需要点击获取验证码，之后进入到老虎接码平台，复制平台上的验证码信息。

4.返回支付宝注册页面，将老虎接码平台上复制的验证码输入进来，核对好填写的个人注册信息，确认无误之后，点击提交，个人的支付宝账户就注册成功了。

以上就是在老虎接码平台上购买，支付宝号码接收短信的手机号信息，整个操作流程是很简单的。老虎接码平台的出现，让我们有了购买全球手机号码的渠道，可以更快速的注册自己需要的APP账户信息，为我们的生活提供了很多便利。