虚拟号码支付宝注册方法

虚拟号码支付宝注册方法是什么？超全教程来了

虚拟号码支付宝的注册方法，是很多小伙伴想要了解的，尤其是需要使用多个支付宝的朋友，更加需要找到好用的支付宝注册教程。使用手机号码可以注册支付宝，虚拟号码同样可以用来注册支付宝。想要注册多个支付宝账户，我们就需要先获取虚拟号码，看看具体的虚拟号码支付宝注册步骤是什么。

1.我们需要先登录老虎平台的网址https://tiger-sms.com/cn，进入到网站之后，需要先切换网站的语言，点击右上方的倒三角图标，选择中文模式即可。

2.想要操作虚拟号码支付宝的注册，需要先获得虚拟手机号。初次登录到老虎平台，我们需要先在平台上注册信息，点击“登记”按钮之后，就可以进入到注册的页面了，我们直接使用电子邮箱就可以注册平台的信息，保存好登录密码。

3.注册成功之后就可以获得个人的账号，进入到个人账户页面之后，我们可以开始购买虚拟手机号。

4.为了保证成功的购买虚拟手机号，我们可以在“我的账户”页面先点击“充值余额”的选项，充值之后就可以购买虚拟号码了，这是虚拟号码支付宝注册的关键步骤。

5.点击“购买号码”之后，再点击“购买卡密”执行充值。

6.我们需要复制好卡密信息，返回到老虎平台的首页，输入卡密，按下确认按钮。

7.输入卡密之后等待一分钟的时间，个人账号就会显示余额，之后我们就可以点击“购买号码”的选项，挑选一个国家购买虚拟手机号，之后就可以进行虚拟号码支付宝的注册操作了。

8.在手机上下载支付宝APP，点击注册按钮。

9.我们需要先填写好账号信息，直接复制在老虎平台上购买的虚拟手机号，将它粘贴到支付宝上，点击下一步的按钮。

10.在支付宝输入手机号，再到老虎平台上点击获取验证码，将验证码复制到粘贴板上。

11.在支付宝的注册页面，将老虎平台上获取的验证码粘贴好，确认输入的账号注册信息，最后点击注册，就成功的完成了虚拟号码支付宝的注册操作。

12.想要注册多个支付宝账户，就要根据自己的需求，先在老虎平台上购买虚拟手机号，这样才能够成功的注册支付宝，后期可以使用支付宝进行交易，每一次的操作步骤都可以重复。

以上是虚拟号码支付宝的注册流程，我们需要按照这些步骤进行操作，就可以成功的注册支付宝账户使用了。支付宝是网购重要的支付工具，也是我们生活中经常使用的支付方式。想要有多个支付宝账户，就需要先获得能够接收验证码的手机号码，使用虚拟手机号也可以实现这个功能。

想要购买虚拟手机号用来接收验证码，可以选择老虎平台，这个平台是可以放心使用的。有了虚拟手机号码，按照支付宝的注册步骤，就可以轻松的完成虚拟号码支付宝的注册操作了，这样就有了可以正常使用的支付宝账户，满足自己的交易使用需求。