支付宝一次性密码的号码怎么买？详细购买教程来了

支付宝一次性密码的号码，是注册支付宝账户的关键。我们需要有可以正常接收短信的手机号码，绑定注册支付宝账户。想要注册多个支付宝账户，可以通过虚拟手机号码进行操作。老虎平台上就能够买到虚拟手机号码，看看具体的购买步骤是哪些。购买支付宝一次性密码的号码的教程已经为大家整理好了。

一 注册老虎平台账号

1.点击老虎平台的网站 https://tiger-sms.com/cn，可以直接进入到网站的首页。

2.点击首页右上方的三角标志，切换网站的语言模式，我们直接选择中文就可以了。

3.在老虎平台上先注册好个人的账户，点击页面上的“注册”按钮，进入到账户注册的页面。

4.根据注册页面的信息提示，逐项填写好个人的信息，完成注册之后就获得了老虎平台的个人账号。这是获得支付宝一次性密码的号码的前提。

二 在老虎平台购买虚拟手机号码

1.在老虎平台上注册个人账户之后，需要先给账户充值，点击页面上的“充值”按钮，进入到充值页面。

2.点击“购买卡密”的选项，网站会自动跳转到购买页面，在这里我们可以选择7种不同面额的充值金额，根据自己的需求选择就可以了，用支付宝支付就可以了。

3.支付成功之后，需要复制订单页面的卡密信息，之后返回到老虎平台的充值页面，将复制的卡密粘贴过来，就完成了充值操作。

4.点击“购买号码”的选项，在这里我们可以购买很多国家的虚拟手机号码，这些就是

支付宝一次性密码的号码的来源。根据自己的操作需求选择即可。

三 注册支付宝账户

打开手机上的支付宝APP，点击页面上的注册按钮，进入到账户注册的页面。

2.在页面上输入注册信息，这里的手机号直接使用在老虎平台购买的虚拟手机号码就可以了。

3.我们需要在注册页面点击发送验证码，之后再回到老虎平台，在页面上找到验证码信息，将它复制到粘贴板上。

4.重新回到支付宝账户信息的注册页面，将老虎平台上的验证码粘贴到这个页面，确认好注册信息无误之后，就可以点击确定按钮，这样就成功的注册好了支付宝账户。

上边介绍的是购买支付宝一次性密码的号码的方法，步骤介绍的很详细，在老虎平台上就可以完成操作。有了能够接收验证码信息的手机号码，就可以根据自己的需求注册支付宝账户了，这样能够让自己的支付方式变得更多。

在老虎平台上购买的支付宝一次性密码的号码，是可以放心使用的。想要注册多个支付宝账号，一定要先掌握获得虚拟手机号码的方法，在老虎平台上可以选择不同国家的虚拟手机号，购买金额也不会很高，是一个很好的平台，为我们提供了超多虚拟手机号码，可以满足自己想要注册不同软件的操作需求。