 支付宝香港注册的手机号哪里有？
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支付宝香港注册的手机号哪里有？

内容

支付宝香港注册的手机号哪里有？购买教程来了

支付宝香港注册的手机号哪里有？

支付宝香港注册的手机号哪里有？购买教程来了

 

支付宝香港注册的必备条件之一，就是需要有香港地区的手机号码，也就就是说需要找到一个可以买到香港手机号的渠道。老虎平台就为用户提供全球的手机号码资源，在这个平台上大家可以按照自己的需求，选择不同地区的手机号码。看看在老虎平台上购买香港手机号的操作教程，帮助大家成功的完成支付宝香港注册

 

一 注册老虎平台的账号

1.要购买香港地区的手机号，需要先在老虎平台上注册个人账户，可以直接在浏览器上输入https://tiger-sms.com/cn这个网址，进入到老虎平台的首页。

2.我们需要先将页面修改成中文浏览模式，直接点击页面右上角的语言按钮就可以了，选择中文模式。

3.点击页面上的“登记”进入到老虎平台个人账户的注册页面，按照页面上的提示，逐个填写账户信息，推荐使用邮箱注册个人账户。

 

二 在老虎平台购买支付宝香港注册的手机号

1.在老虎平台注册好个人账户之后，下一步需要给账户充值，点击页面上的“充值”按钮，进入到充值页面。

2.点击“购买卡密”的按钮，跳转到卡密的购买支付页面，这里可以选择7种不同面额的充值金额，确认好支付金额，可以直接使用支付宝支付就可以了。

3.支付成功之后，一定要复制好卡密，再返回到老虎平台。

4.我们需要将复制的卡密粘贴到页面中，这样就成功的完成了充值。

5.点击“购买号码”的按钮，这一步开始购买支付宝香港注册的手机号码。

6.老虎平台上可以买到全球的手机号码，这里需要选择香港地区的手机号，查看页面上显示的购买费用，点击“购买”按钮，就成功的购买了香港地区的手机号码了。

 

三 注册香港地区支付宝

  1. 在手机上先下载好支付宝软件，进入之后点击注册按钮，进入到支付宝的注册页面。

2.输入在老虎平台购买的支付宝香港注册的手机号码，再按照页面要求填写好其他的个人信息。

3.点击发送验证码的按钮，需要到老虎平台上接收验证码，将老虎平台上的验证码复制下来。

4.在支付宝的注册页面粘贴老虎平台的验证码，确认好注册信息无误，直接提交支付宝账户的注册申请就可以了。

 

这几步就是购买支付宝香港注册的手机号码，以及注册香港支付宝账户的操作步骤，所有的操作步骤都很简单。有了香港地区的手机号码，就可以注册很多当地的APP软件，老虎平台真的为我们提供了很多优质的手机号资源。

 

注册香港地区的支付宝，一定要有当地的手机号码才能够成功注册。在老虎平台上购买支付宝香港注册的手机号，简单的操作就可以拥有香港支付宝账户了，让自己的线上支付获得更好的工具。当然想要购买其它地区的手机号码，也可以选择到老虎平台选择购买。

德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。