在哪里购买 Alipay 服务的虚拟号码

获取支付宝虚拟号码的方法是什么？具体的操作步骤有哪些？

获取支付宝虚拟号码，是申请注册新的支付宝账号的关键。注册支付宝账号的时候，是需要绑定手机号码，并且需要接收验证码，才能够成功注册的。我们可以在老虎平台上购买虚拟手机号码，用虚拟手机号码绑定注册支付宝账号。看看在老虎平台上获取支付宝虚拟号码的方法是什么。

1.我们需要先登录到老虎平台的网站，直接在浏览器上输入https://tiger-sms.com/cn这个网址就可以了。

2.进入到老虎平台首页，需要先将页面的语言切换成中文便于浏览内容。直接点击右上角的语言切换按钮，也可以选择自己熟悉的语言操作。

3.想要获取支付宝虚拟号码，需要先在老虎平台上注册账号，点击页面上方的“登记”按钮，进入到平台的注册页面。

4.点击注册之后，按照页面上的要求填写好个人的信息，我们可以直接使用邮箱进行账号信息的注册。

5.成功注册老虎平台的个人账户之后，在个人中心可以先充值，之后就可以获取支付宝虚拟号码。

6.点击页面上的“购买号码”的选项，之后点击“购买卡密”执行充值。

7.我们可以根据自己的需求选择充值的金额，确认好之后点击“支付”按钮，国内的话比较推荐使用支付宝进行支付。

8. 充值成功之后，需要复制页面上的卡密，返回到老虎平台的首页，输入卡密，之后按下确认键，金额就到个人账户了。

9.完成上边的几步操作之后，我们可以在老虎平台获取支付宝虚拟号码。点击“购买号码”的选项，根据自己的需求选择国家，选择好之后就可以点击“购买”按钮，这样就得到了虚拟手机号码，一定要复制好自己的虚拟手机号码。

10.在手机上安装好支付宝APP，点击注册新的支付宝账号。

11.在账号注册页面，我们可以输入在老虎平台获取支付宝虚拟号码，点击下一步。

12.到老虎平台上，点击获取验证码信息，并且将验证码复制好，再返回到支付宝的账户注册页面。

13.在页面上输入验证码的位置，粘贴从老虎平台上复制的验证码信息，确认好填写的支付宝账户信息之后，点击“注册”按钮，就成功的完成了支付宝账户的注册操作了。

获取支付宝虚拟号码的操作步骤是比较简单的，只需要按照上边介绍的步骤一步步操作就可以。支付宝账户的作用是很强的，除了可以用来在线上平台购物使用，平时在实体门店买东西的时候，我们也可以使用支付宝支付，享受数字支付的便利。当然有了支付宝，也可以让很多小伙伴的工作更便捷。

以上分享的在老虎平台上获取支付宝虚拟号码的方法，是正规的操作，可以让我们按照自己的需求，获得不同国家的虚拟手机号，用来注册支付宝账户信息。有了一个好的虚拟手机号码获取平台，真的让我们的很多操作都变得更加便捷快速。