为Alipay购买虚拟号码：在哪里买？

如何注册支付宝账户？注册支付宝的手机号在哪里买？

支付宝是很好的线上支付工具，也可以使用支付宝进行交易。想要注册支付宝账户，一定要有可以正常接收平台发送的验证码的手机号码，这是注册支付宝的必备条件！现在的手机号码采用实名制，办理比较困难，这时我们就可以通过虚拟手机号码来注册支付宝了。在老虎平台上就可以买到不同国家的虚拟手机号码，帮助我们注册支付宝账户，看看具体的购买步骤是怎样的。

一 注册老虎平台账号

1.我们可以先输入https://tiger-sms.com/cn这个网址，进入老虎平台的首页。

2.进入到老虎平台之后，我们需要先切换网页的语言，点击页面右上方的三角图标，直接选择中文模式就可以了。

3.点击页面上的“登记”按钮，进入到老虎平台的注册页面，这也是注册支付宝账户的关键操作。

4.按照页面上的提示，一项项的填写好注册的信息，最后完成注册，获得老虎平台的账号。

二 在老虎平台充值账户

1.进入到个人中心页面，可以点击“购买号码”这个选项，点击“购买卡密”执行充值的操作。

2.充值页面中可以选择不同面额的充值金额，按照自己的购买预算和需求选择一种金额就可以，直接使用支付宝支付，支付成功还需要复制好卡密信息。

3.返回到老虎平台，输入卡密信息，按下确认键，这样就完成了充值操作。可以购买注册支付宝账户的手机号了。

4.点击页面上的“购买号码”的按钮，我们可以根据自己要注册的支付宝信息，选择不同国家的手机号码，在页面上会直接显示购买费用，点击支付就可以了。

三 注册支付宝账户

1.打开手机或者移动设备上的支付宝软件，再进入到注册账户的页面。

2.按照注册页面上的信息提示，一项项的填写好注册信息，保证所有的信息都准确，手机号码可以直接填写在老虎平台购买的手机号。

3.点击发送验证码的按钮，到老虎平台上查看验证码信息，并且将它复制到粘贴板上。

4.回到支付宝的注册页面之后，将验证码粘贴到指定位置，并且提交注册支付宝账户的按钮，等待平台审核就可以了。

新的支付宝账户的注册条件之一，就是拥有一个可以接收验证码的手机号码，这也是让很多用户头疼的事情。有了老虎平台之后，想要购买不同国家的手机号码变得简单多了！直接在老虎平台上注册个人账户，按照需求购买手机号，接着就可以进行注册支付宝账户的操作了。

要注册一个新的支付宝，需要保证所有的信息都是真实可以验证的，这样才能够成功的注册支付宝账户。老虎平台帮助我们提供了虚拟手机号码，除了能够用来注册支付宝的账户操作之外，也可以用来注册其它的软件，为我们的信息注册提供了很大的帮助。老虎平台上出售的手机号码价位也是很合理的，可以放心的在这里选购手机号码。