 为Alipay购买虚拟号码：在哪里买？
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为Alipay购买虚拟号码：在哪里买？

内容

如何注册支付宝账户？注册支付宝的手机号在哪里买？

三 注册支付宝账户

为Alipay购买虚拟号码：在哪里买？

如何注册支付宝账户？注册支付宝的手机号在哪里买？

 

支付宝是很好的线上支付工具，也可以使用支付宝进行交易。想要注册支付宝账户，一定要有可以正常接收平台发送的验证码的手机号码，这是注册支付宝的必备条件！现在的手机号码采用实名制，办理比较困难，这时我们就可以通过虚拟手机号码来注册支付宝了。在老虎平台上就可以买到不同国家的虚拟手机号码，帮助我们注册支付宝账户，看看具体的购买步骤是怎样的。

 

一 注册老虎平台账号

1.我们可以先输入https://tiger-sms.com/cn这个网址，进入老虎平台的首页。

2.进入到老虎平台之后，我们需要先切换网页的语言，点击页面右上方的三角图标，直接选择中文模式就可以了。

3.点击页面上的“登记”按钮，进入到老虎平台的注册页面，这也是注册支付宝账户的关键操作。

4.按照页面上的提示，一项项的填写好注册的信息，最后完成注册，获得老虎平台的账号。

 

二 在老虎平台充值账户

1.进入到个人中心页面，可以点击“购买号码”这个选项，点击“购买卡密”执行充值的操作。

2.充值页面中可以选择不同面额的充值金额，按照自己的购买预算和需求选择一种金额就可以，直接使用支付宝支付，支付成功还需要复制好卡密信息。

3.返回到老虎平台，输入卡密信息，按下确认键，这样就完成了充值操作。可以购买注册支付宝账户的手机号了。

4.点击页面上的“购买号码”的按钮，我们可以根据自己要注册的支付宝信息，选择不同国家的手机号码，在页面上会直接显示购买费用，点击支付就可以了。

 

三 注册支付宝账户

1.打开手机或者移动设备上的支付宝软件，再进入到注册账户的页面。

2.按照注册页面上的信息提示，一项项的填写好注册信息，保证所有的信息都准确，手机号码可以直接填写在老虎平台购买的手机号。

3.点击发送验证码的按钮，到老虎平台上查看验证码信息，并且将它复制到粘贴板上。

4.回到支付宝的注册页面之后，将验证码粘贴到指定位置，并且提交注册支付宝账户的按钮，等待平台审核就可以了。

新的支付宝账户的注册条件之一，就是拥有一个可以接收验证码的手机号码，这也是让很多用户头疼的事情。有了老虎平台之后，想要购买不同国家的手机号码变得简单多了！直接在老虎平台上注册个人账户，按照需求购买手机号，接着就可以进行注册支付宝账户的操作了。

 

要注册一个新的支付宝，需要保证所有的信息都是真实可以验证的，这样才能够成功的注册支付宝账户。老虎平台帮助我们提供了虚拟手机号码，除了能够用来注册支付宝的账户操作之外，也可以用来注册其它的软件，为我们的信息注册提供了很大的帮助。老虎平台上出售的手机号码价位也是很合理的，可以放心的在这里选购手机号码。

 

艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。