如何使用虚拟号接收阿里巴巴验证码，这份避坑指南要收藏！

为了注册更多阿里巴巴账号并且成功接收到阿里巴巴验证码，使用虚拟手机号是不错的选择，同时也恰恰因为这类需求较多，导致很多存在问题的虚拟手机号出现。为了让首次使用虚拟手机号的用户也可以顺利接收使用阿里巴巴验证码，接下来详细介绍下选择这类平台要注意的事项。

接收阿里巴巴验证码不建议用小号

当用户注册更多阿里巴巴账号时，往往会想到使用阿里小号来接收阿里巴巴验证码，但是真正使用就会发现其问题。一方面阿里小号虽然也是阿里巴巴旗下产品，但是也会因为异常行为，比如频繁接收验证码等操作被限制，这样就无法保障其可以顺利收到验证码，其他小号APP也存在这类问题，另外一方面阿里小号这类产品都是包月收费甚至包年，这对于偶尔接收一次阿里巴巴验证码的用户而言是非常不划算的。

接收阿里巴巴验证码不能频率变更号码

当我们使用虚拟手机号接收阿里巴巴验证码时，还要考虑到尽量不要频繁更换手机号，自始至终都使用同一个手机号才好。很多接码网站平台就存在手机号频繁变更的问题，用户这次登录网站接收验证码的手机号可能和下次接收验证码的手机号不同，所以就出现了每次需要手机验证时都要更改一次手机号，这样不仅操作起来麻烦，更有被拉入阿里巴巴黑名单进而无法收到阿里巴巴验证码的风险。

接收阿里巴巴验证码考虑号码归属地

因为当下很多用户都在注册国际版阿里巴巴账号，因此在使用虚拟号码接收阿里巴巴验证码时就要考虑手机号归属地。要选择老虎平台（https://tiger-sms.com/cn ）这样号码资源充足且可在全球范围内选择归属地的平台，这样就能顺利接收到国际版阿里巴巴验证码。

接收阿里巴巴验证码流程操作简单

还有对于用户而言要考虑到使用虚拟手机号接收阿里巴巴验证码的过程足够简单，这样才能快速完成阿里巴巴账号的验证，接下来以老虎平台为例介绍下其操作流程：

步骤一：使用浏览器输入https://tiger-sms.com/cn 进入老虎平台，然后点击右上角语言按钮切换为中文界面，点击注册按钮开始注册老虎平台账号，完善信息勾选同意选项，注册并且登录老虎平台账号后即可购买用来接收阿里巴巴验证码的虚拟手机号。

步骤二：点击页面购买按钮购买卡密，使用支付宝完成支付后复制得到的卡密，将卡密黏贴到老虎平台后即可选择手机号。

步骤三：我们注册的阿里巴巴账号属于哪个地区，就选择归属地为哪个地区的虚拟手机号，然后使用该手机号接收阿里巴巴验证码。

步骤四：阿里巴巴验证码会发送到老虎平台，我们复制验证码在阿里巴巴网站上完成验证即可。

以上介绍了如何购买虚拟手机号来接收阿里巴巴验证码，同时介绍了选择这类平台时要避开的雷区，这里推荐使用老虎平台这样用户基数大且号码资源充足的平台，购买虚拟手机号后可以一直使用该手机号接收阿里巴巴验证码。