购买假的阿里巴巴号码有哪些风险，如何注册多个阿里巴巴账号？

不少人为了运维和推广阿里巴巴店铺会购买假的阿里巴巴号码，而在使用过程中往往会发现各种问题。用户购买多个阿里巴巴账号的目的往往是用来运营推广，因此接下来盘点下购买假的阿里巴巴号码的风险，以及介绍下如何注册多个阿里巴巴账号并且可安全便捷的使用。

购买假的阿里巴巴号码风险盘点

一、购买假的阿里巴巴号码本身就有随时封号的可能，因为我们不清楚这些假的阿里巴巴小号都进行过哪些敏感操作，可能我们购买后只使用一两次就会失效无法登录。

二、购买假的阿里巴巴号码可能造成资金风险，很多人购买阿里巴巴账号是为了开店运营，比如购买国际阿里巴巴账号来运营国际版阿里巴巴/国际天猫店铺，但是考虑到阿里巴巴账号来源不明，所以该账号上的任何资金交易都是存在风险的。

三、购买假的阿里巴巴号码无法做到长期稳定运维，如果我们购买多个阿里巴巴账号是为了做平台推广，那么就要确保随时可操作该账号，但是购买的假账号时效性没有保障，可能随时都会失效无法使用。

购买假的阿里巴巴号码外其他注册方法

既然购买假的阿里巴巴号码存在诸多风险和不便，那么就要了解下其他获得阿里巴巴账号的方法。首先，推荐使用老虎平台（https://tiger-sms.com/cn）注册虚拟号码来注册阿里巴巴账号，这种方法中购买的虚拟手机号可选择归属地，这样我们注册国际阿里巴巴账号也非常便利，而且购买的虚拟手机号可以一直接受验证码，这样就保证了注册的阿里巴巴账号可以一直安全且便利的使用。其次，我们可以购买只能接收短信的零月租手机卡来注册阿里巴巴账号，这种方法的优势在于也可以快速注册账号，但是缺点依然是无法确保可稳定使用，因此与其购买假的阿里巴巴号码和购买手机卡，比如直接购买属于自己的虚拟号码来使用。

购买假的阿里巴巴号码不如使用虚拟号码

其实购买属于我们自己的虚拟号码并不难，我们只要登录老虎平台注册账号，然后再用老虎平台的账号购买虚拟手机号即可，这样就不用购买假的阿里巴巴号码，接下来介绍下详细的操作流程：

1、使用浏览器输入网址https://tiger-sms.com/cn进入老虎平台官网首页（右上角可设置语言为中文），然后点击【注册】按钮，填写电子邮箱等信息。

2、注册账户后点击【购买】按钮进行卡密购买，选择具体的套餐金额后，在弹出的界面使用支付宝完成支付交易，交易成功会显示卡密，点击复制卡密。

3、进入老虎平台登录刚才注册的账号，老虎平台黏贴或者输入卡密点击确定，然后搜索虚拟号码（可直接搜索号码归属地，比如美国、越南等）进行购买，购买虚拟号码后就不用购买假的阿里巴巴号码。

4、访问阿里巴巴国际站首页，点击注册按钮，输入刚才购买的虚拟号码和电子邮箱，使用虚拟号码接受验证码完成阿里巴巴账号的注册。

综上所述购买假的阿里巴巴号码存在很多风险和不便，而想要注册可长期使用而且安全的阿里巴巴账号则推荐使用虚拟号码，根据以上步骤在老虎平台购买虚拟号码即可完成阿里巴巴账号的注册和使用。