国际阿里巴巴号码验证失败怎么办，这些账号注册技巧要掌握！

在注册国际阿里巴巴账号时，不少人都遇到了阿里巴巴号码验证码接不到的情况，这就导致账号无法顺利验证和注册。想要注册和使用国际阿里巴巴账号就要先确保可以接收到手机验证码，接下来盘点下阿里巴巴号码验证失败原因以及注册这类国际账号时要掌握的技巧。

阿里巴巴号码验证失败原因

在众多阿里巴巴号码验证失败的案例中，无法接收到手机验证码是主要原因。自从2019年之后国际阿里巴巴平台开始重视平台流量数据真实性后，再注册账号就不仅仅要求邮箱验证，同时还要进行手机号码验证，而很多人手机号无法接收到验证短信，原因在于自己的手机号被阿里巴巴平台限制或者拉黑，比如使用手机号频繁注册阿里巴巴小号，又比如使用手机号购买了非正规渠道的推广服务等，往往存在违规操作的手机号就会被阿里巴巴平台限制甚至拉黑，导致阿里巴巴号码验证失败。

阿里巴巴号码验证失败解决方法及特点

①使用其他或者他人手机号注册账号：这种方法虽然可行，但是存在很多隐患和不便，比如使用他人手机号注册账号就导致该账号有被盗取的风险。

②购买境外手机号接受验证码服务：这种方法是直接使用境外留学生的手机号接受验证码完成验证，往往适合一次性验证操作，如果后期需要继续使用同一个号码验证会比较麻烦。

③使用境外虚拟号码注册账号：使用老虎平台注册虚拟手机号，然后完成阿里巴巴号码验证，这是目前被使用较多同时也是反响很好的方法，因为注册的虚拟手机号就属于我们，我们随时都可以使用该号码接受验证码。

阿里巴巴号码验证使用虚拟号码优势

其实当用户深入了解就会发现，使用虚拟手机号进行阿里巴巴号码验证优势很多。这里推荐使用老虎平台（https://tiger-sms.com/cn）注册虚拟手机号来接受验证码，使用虚拟号码接受验证码更为安全和便利，比如在老虎平台购买虚拟手机号后则可以一直使用其接受验证码短信，并且接收不成功不付费，而且注册老虎平台的整个过程都是匿名，不需要担心我们个人信息泄漏的情况，除此之外，我们打算进行全球哪个地区的阿里巴巴号码验证就可以直接购买哪个地区的手机号，这样在国内也能注册运营国际阿里巴巴账号。

阿里巴巴号码验证使用虚拟号码流程

步骤一：想要购买虚拟号码完成阿里巴巴号码验证先要注册老虎平台账号。使用浏览器进入老虎平台官网，在网址栏输入https://tiger-sms.com/cn回车进入，网站右上角可切换语言为中文。

步骤二：点击老虎平台首页的注册按钮，页面跳转后输入可用电子邮箱并且完善相关信息，然后点击购买卡密，该过程可用支付宝完成充值交易。

步骤三：选择具体充值套餐交易后，得到卡密并且复制，然后在老虎平台完成卡密黏贴即可购买虚拟手机号，通过搜索手机号归属地快速完成购买。

步骤四：访问阿里巴巴国际站网站，点击【注册】按钮，输入刚才购买的虚拟手机号完成注册。

以上便是使用虚拟手机号完成阿里巴巴号码验证的操作流程，因为这种方法安全又便捷且后期随时都可以使用虚拟号码接受验证码，因此对于打算注册阿里巴巴账号的用户而言是不错的选择。