盘点阿里巴巴手机验证码无法使用情况，使用老虎平台快速解决这些问题！

在遇到阿里巴巴手机验证码无法使用的情况时，要逐一排查可能导致该情况发生的原因，方可对症下药解决账号验证难题。因为很多情况问题都出在我们使用的手机号上，因此使用老虎平台购买虚拟手机号就成为解决问题的捷径，接下来详细说说这方面的操作攻略。

阿里巴巴手机验证码无法使用原因盘点

①手机网络延迟高或者手机拦截验证短信，导致阿里巴巴手机验证码无法使用。这种情况经常出现在阿里巴巴国际账号的验证中，一方面我们手机本身可能设置了拦截境外短信的功能，导致我们无法及时接收到验证码，另外一方面我们使用国内手机号接收境外短信出现延迟，而当接收到验证短信以及过了验证码输入的有效期。

②手机网关出现拥堵异常，导致阿里巴巴手机验证码无法使用。这种情况往往出现在使用虚拟号码的情况下，很多用户使用国内免费的虚拟号码平台接收验证码，但是因为平台号码资源少，因此出现了手机网关拥堵的情况，进而导致这些虚拟手机号无法接收到验证码短信。

③异常操作过多导致手机号被限制，导致阿里巴巴手机验证码无法使用。因为阿里巴巴平台本身有黑名单，因此出现过异常操作和行为的手机号就被限制无法接收到验证码短信。

④手机号本身存在问题，导致阿里巴巴手机验证码无法使用。如果是遇到手机号本身存在问题，那么就要到其营业厅进行了解，解除手机号短信业务方面的限制。

阿里巴巴手机验证码无法使用如何解决

以上盘点了阿里巴巴手机验证码无法使用的几种情况，不难发现想要结合这些问题只需要购买归属地吻合的虚拟手机号即可，这样既不会出现手机接收短信延迟，也不会担心手机号业务被限制，同时后期还可以持续使用该手机号接收短信，完全杜绝阿里巴巴手机验证码无法使用的情况发生，接下来详细说说其操作流程：

步骤一：使用浏览器访问https://tiger-sms.com/cn进入老虎平台官网，点击右上角语言选项切换为中文界面，然后点击注册按钮勾选两个同意选项，完成老虎平台账号注册。

步骤二：接下来点击页面内购买按钮，根据引导使用支付宝完成交易购买卡密，复制卡密到老虎平台，这样就能购买虚拟手机号，解决阿里巴巴手机验证码无法使用的情况。

步骤三：我们打算注册哪个地区的阿里巴巴账户，或者验证的阿里巴巴账号属于哪个地区的，就直接搜索该地区为归属地的虚拟号码进行购买，购买完成记住该号码。

步骤四：访问阿里巴巴网站点击账号登录或者注册，在手机号一栏输入刚才购买的虚拟手机号，点击发送验证码后，即可在老虎平台快速接收到阿里巴巴平台的验证码，彻底避免阿里巴巴手机验证码无法使用的情况发生。

已注册账号阿里巴巴手机验证码无法使用

刚才介绍了使用老虎平台（https://tiger-sms.com/cn）购买虚拟手机号来完成阿里巴巴平台的短信验证，而对于已经注册的阿里巴巴账号可以在账号设置界面更改验证手机号，输入刚才购买的虚拟手机号，这样后期随时都可以接收短信验证码，彻底杜绝阿里巴巴手机验证码无法使用的情况发生。

目前众多方法中真正做到彻底解决阿里巴巴手机验证码无法使用问题的方法只有虚拟手机号，因为这是专属于我们的具有归属地的手机号，后期再次注册账号和接收验证码短信依然可以使用该手机号。