Airbnb撤出中国市场：原因、替代平台与解决方案

Airbnb为什么撤出中国？国内有哪家平台逼走了Airbnb呢？

前几年的爆炸新闻一个接着一个，很多人的关注点就是在众多的国外平台慢慢退出中国市场的新闻。不管是Uber，还是Airbnb，还有亚马逊的部分业务等等。好像就像是互相约好了准备要大逃亡一般。尤其是Airbnb，在国内还没有来得及推广和热火起来，就悄然熄火了。因此为何退出？是不是有哪家平台替代了Airbnb呢？就成为话题。

国内的住宿平台

国内的可提供住宿的平台的确是很多。比如说老牌的携程，驴妈妈，途牛等等，都是知名度相对比较高的旅游平台，不仅仅可以提供住宿酒店，而且也可以直接提供旅游点的门票，以及交通工具的选择等等。应该说做得都是不错的。也是国内大部分旅游者比较依赖的平台。

哪家平台替代了Airbnb

那么在上述的几个平台中，哪家平台替代了Airbnb呢？其实并没有！我们可以看到的是，这些平台虽然比较幼稚，但是关注点还是放在了比较大的酒店住宿上面，即便是民宿，也会有一定的规模，并不是和房东居住在一起的模式，而是直接开辟出了新的房源来进行提供。不得不说，这个和我们国人比较传统的居住概念有一定的关系。

而Airbnb是彻底自由者的天堂。注册在Airbnb上面的可以是房东多出来的房源，甚至是房东自己家的空房间，都可以通过比较低廉的价格进行出租，可以让短期旅游的住客能够用比较便宜的价格去进行居住。并且房间和房东息息相关，因此在安全性，卫生上面都是可以保证的，比有些低廉的民俗要性价比高多了。

Airbnb出走的原因

既然Airbnb的优势清晰可见，那么为什么他会出走国内呢？一方面和国人还是比较传统的概念有关。毕竟引进一个陌生人和自己住在一起，别说陌生人了，自己的安全也得不到保证啊？尤其是一家旅行的话，更倾向于酒店，因为有比较好的安全保证。另外一方面来说，Airbnb的着重点在于短期居住的住客，以及年轻的旅行者。对于商务旅行或者说全家旅行来说，并不是很盛行。导致受众面不大。另外还有就是投入的成本提高的缘故。而不仅仅如此，现在Airbnb退出国内之后，国内房源的房东们还面临着另外一个问题，那就是注册问题！注册问题应该如何解决呢？

Airbnb的注册问题解决方案

Airbnb退出中国，也就是中国的手机号码无法进行注册和登录了。所以第三方的海外号码就成为刚需。对于国内的房东来说，只能够通过老虎平台来购买新的海外号码，进行后续擦操作。

打开老虎平台网站，进行注册。然后购买卡密，卡密有很多不同币种，根据自己的需求购买，并且进行充值。一旦充值了之后，就可以选择自己需求的电话号码进行购买了。

电话号码到账了之后，就可以拿着这个号码去进行注册其他的平台，包括Airbnb在内。验证码可以从订单中获得。接下来房东就可以将自己的房子和房间进行上传和定价了。

Airbnb的方式打开了旅游住宿的新模式，随着年轻旅客的增加，这将成为将来的旅游入住方式之一，无法避免！