Airbnb vs Agoda：出国旅游时如何选择合适的住宿平台

Airbnb和Agoda，如果是出国旅游的时候，选择哪一款更合适？

现在不少国人都想要出国旅游，事实上见识不同的海外风景，不仅仅可以提高自己的见识，而且也可以让自己彻底放松。甚至还有些比较有条件的国人还会在海外居住一段时间，调节身心。那么去海外旅游，且没有海外房产的旅游者往往是需要提早做好租房或者说预定房间的准备的。而现在Airbnb和Agoda也是全球旅行者用来选择自己入住的软件之一。那么这两款软件哪一个更好呢？

Airbnb和Agoda的区别

Agoda其实是一家在线的酒店预定平台。它提供的方向比较全面，有酒店，度假村，公寓，房屋出租等等不同的类别。虽然说Airbnb也是提供房屋出租的，但是它更多是集中在年轻旅游者的身上，提供沙发，房间，然后才是房屋出租，而且往往都是和房东在一起的。因此可供满足的人群来说，Agoda更多一些。也可以说是Agoda提供更多的高端住宿选择，类似于酒店。而Airbnb更提供旅游体验，对于喜欢穷游，或者说喜欢徒步的旅行者来说，更适合一点。

另外从以前来说，其实Airbnb也是属于国际性的平台，基本上面对全国。但是后来退出了中国市场之后，它的主要目标就是对准了欧洲市场。所以如果你想要去欧洲旅行，那么Airbnb更好一点，如果是想要全球居住，那么Agoda也是不错的选择。

预定的方式，两者也有所差异。Agoda的使用和国内的携程差不多，房间类型，居住人数，然后选择好入住时间和退房时间就可以了。但是Airbnb是可以查看周边类似的房源信息，通过价格或者自己的喜爱偏好来进行订购。

总体来说，其实两者都不错，但是Airbnb有一个比较致命的问题，那就是想要退房退钱是需要在短期内才能够操作的，一旦预定确定了之后，就很难取消。但是Agoda是即时付费的，也就是支付速度更快，没有第三方的审核时间。

Airbnb和Agoda对于商家来说如何挑选

如果是旅游者，可以根据自己的所需去挑选相应的平台进行订房。事实上，每个平台都是消费者和房源之间的第三方。只是需要注意的是，作为房源商家来说，要的就是营销推广的力度。因此不管是Airbnb还是Agoda都是值得进入的市场。

Airbnb如何完成注册

当然Agoda前面说过是具有全国服务的，到现在为止，国人商家也是可以操作的，但是如果想要注册Airbnb，那就没有那么简单了。因为国内的电话号码是无法进行使用的。因此只有通过老虎平台：去进行申请海外电话号码。

打开了老虎平台, 之后，就可以进行注册了。老虎平台是认可邮箱注册的，所以安全性妥妥的。注册好了之后就可以进行卡密的购买。按照自己所需购买卡密，并且进行充值。

充值完成之后，可以看到各个国家不同的电话号码，挑选好合适的之后，就可以进行购买，并且用电话号码去进行其他平台的注册了。有验证码的时候，是可以通过老虎平台的订单查看的。

整个步骤很简单，只需要按照操作一步步进行就可以了。

Airbnb和Agoda哪个更好呢？其实两者都是各有长处的，在不同的城市和国家具有不同的癖好，因此对于国内的房东来说，大可以两者都入驻，多多开发自己的房源市场！