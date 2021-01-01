Airbnb退出中国市场：原因及复出前景分析

Airbnb在中国不得势的主要原因是什么？Airbnb还有可能回来吗？

其实在年轻人的群体中，Airbnb还是相当出名的。想当初一开始出现的时候，很多人都为之疯狂，也在Airbnb上直接创下了众多房源输出，并且订单数量激增的地步。但是到了2021年，Airbnb却是以悄无声息的方式推出了中国市场，几乎没有什么通告，最终很多的用户都是在想要下载更新的时候才发现了通知。那么为什么Airbnb在中国不得势呢？是否还有回归的可能？

Airbnb在中国失败的原因

Airbnb在中国失败的原因主要来自于两个方面。第一个方面就是中国人和外国人的理念有所不同的缘故。对于中国房东来说，我可以直接租一些自己多余的房子给对方，而且往往需要的是长租的方式，时间至少需要一到三年。这个和Airbnb的概念是有背离的。因为Airbnb主要还是给予短期的租客一个栖身之所，更像是旅游宾馆的样子。那么对于中国房东来说，这种方式并不可靠。而且还有很多的Airbnb里面是房东空余的某个房间直接出租，让游客短期居住一两天，这对于中国房东来说，更是不可能。和陌生人在一个房间里面居住是相当难以想象的。

还有一个方面就是Airbnb在年轻人中火了之后，在国内也是有很多相似的软件推出。不仅仅APP和Airbnb的标致很像，而且作用也是类似的。因此分流了很多的客户出去。因此当成本大量提高，那么Airbnb在中国市场上就失去了动力。因此退出就变成了必然的趋势。

Airbnb还会回归吗

这其实也是很多使用过Airbnb，并且喜欢满世界奔跑的年轻中国旅人想要咨询的问题。事实上还是有可能回归的。但是有一定的条件。当现在容易接受新鲜事物的年轻人群体开始成为消费主体之后，Airbnb就可以打破传统的中国租房和旅游酒店的理念了。那么再次回归就会吸收更多的年轻用户。另外Airbnb本身可以提升自己的更多的功能和服务项目来作为吸引客户的方向。只要数据量够大，能够提供更多平台不具备的内容，那么成为不可替代之后，回归也是必然的。

现在想要在Airbnb注册怎么办

因为Airbnb退出中国之后，对于中国的手机号码就无法认可使用了。因此很多的老用户就面临着无法使用，新用户无法注册的状况。如果现在还有国人想要进入Airbnb进行注册使用，那么启用老虎平台：这样第三方的平台就是非常有必要的。

打开老虎平台之后，直接进行注册。只需要邮箱就可以完成注册的工作了。然后就可以进行购买卡密。

卡密的价格是自己选择的，购买之后就可以进行充值。充值后才可以挑选合适的号码去进行购买。友情提醒，最好是购买一些比较稳定国家的电话号码，这样不容易出现故障。

购买好了电话号码之后就可以去注册其他的平台了，比如说注册Airbnb，得到的验证码可以直接通过订单查看和使用。然后就是提交自己的房源信息，定价，最终成功进入市场。

Airbnb的退出并不代表我们中国的房东就无法进行操作了。毕竟租房不管是长期还是短期，都是一个相当不错的市场，对于国人来说也是房产方面的未来收入来源之一！