为什么Blizzard需要电话号码？国内无法注册怎么处理？

为什么Blizzard需要电话号码？其实这个问题显而易见，因为现在很多的游戏都是涉及到一个线上交易项目的，尤其是像Blizzard这样的历史相当深厚的游戏来说，里面很多玩家线上线下都进行装备交易的，直接涉及到真金白银。因此如果不通过电话号码去进行注册的话，一旦如果账号丢失，那就无法再找回来了，损失的可不止一点点！

为什么Blizzard需要电话号码-国内无法注册怎么办

了解了为什么Blizzard需要电话号码之后，我们也需要面对一个事实，那就是自从去年Blizzard和国内的代理商谈崩了之后，国内的手机现在已经无法注册战网了。那么玩家怎么办呢？主要三个方法。第一个方法就是私服。但是私服现在还不是很完善，所以有不少的副本都出现了问题。第二个方法就是请国外的朋友帮忙注册，但谁有那么多的海外朋友呢？第三个方法就是使用网站购买虚拟电话卡进行注册。

为什么Blizzard需要电话号码-购买虚拟电话卡的网站

上面的三个方法里面，第三个方法是最合适的。但是一定要寻找专业靠谱的网站。Tiger SMS就是一个不错的选择。因为他们公司充分了解为什么Blizzard需要电话号码的原因，不仅仅开设了给Blizzard提供虚拟电话卡，而且也给很多其他海外的软件提供电话卡，比如说Line，Telegram，Ins或者YouTube等等。就算是海外的TikTok也可以通过他们的虚拟电话卡进行注册使用。

为什么Blizzard需要电话号码-Tiger SMS的具体三步走

第一步就是需要注册Tiger SMS。还是比较简单的。打开网址：https://tiger-sms.com/cn。就可以看到右侧具有注册的菜单。直接点击了之后就可以打入自己的昵称，登陆密码，电子邮箱，还有联系方式等等。

第二步就是需要进入之后进行购买卡密，可以通过支付宝等等方式进行购买。还是比较便捷的。然后将卡密进行复制，然后再充值的时候，进行粘贴就可以了。这样就可以看到自己的账户中具有购买的金额。然后将金额去进行购买不同项目和不同国家的电话卡。

第三步就是登录你的Blizzard软件，然后使用刚刚购买的注册号码进行注册，需要发送回验证码的时候，回到Tiger SMS购买网站，然后看到下面会有验证码。直接将验证码复制黏贴到战网就可以了。

为什么Blizzard需要电话号码-选择靠谱网站三大要素

以上就是Tiger SMS购买网站进行虚拟电话卡的购买流程。事实上，很多的玩家对于为什么Blizzard需要电话号码还是比较了解的，但是挑选靠谱网站去进行购买虚拟卡并不是很了解。因此简单来说一说选择靠谱网站的三大要素：专业靠谱，口碑良好，品种齐全。之所以推荐Tiger SMS，目的就是因为它够专业，而且可以符合很多不同国外的软件使用，使用者对于它的口碑也很好。

因此为什么Blizzard需要电话号码？这是为了保障玩家的利益！为什么要选择Tiger SMS，因为作为接码平台，它是专业可靠的！