号码Adidas注册一直失败怎么办？正确的注册方法是什么

号码Adidas注册一直失败怎么办？由于Adidas在国内的火爆性，很多用户也比较青睐于这个品牌，但在国内直接购买价格真的特别高，海淘就成为了国内用户的选择，但想要购买Adidas的产品，就需要在官方注册账号，很多小伙伴表示：号码Adidas注册一直失败，这种情况该如何解决呢？

号码Adidas注册一直失败该怎么办

号码Adidas注册失败的原因

号码Adidas注册一直失败想要解决就需要找到注册失败的原因，而目前比较常见的原因不外乎手机号的原因，毕竟想要在注册海外Adidas的账号，就需要使用到海外手机号，这就导致很多用户使用国内手机号会出现注册失败的情况，那么遇到这种情况该如何解决呢？

号码Adidas注册失败的解决方式

号码Adidas注册一直失败的解法方法就是获取国外虚拟号，比如说接码平台，就可以购买虚拟号来注册海外Adidas账号。老虎接码平台是我个人认为非常不错的一个平台，稳定性非常强，且可以接收全球任何国家任何项目的验证码，就算是注册Adidas也不在话下，绝对是一个值得选择的接码平台。

号码Adidas注册的正确方法

号码Adidas注册当然是要获取虚拟手机号啦，成功获取了手机号之后，就可以利用手机号前往Adidas官网验证注册，并获取一个可以直接登录并购买产品的账号。获取虚拟号的方式如下：

点击老虎平台https://tiger-sms.com/cn进入到官方网站中，这里就需要将页面的显示语言更改为中文。

点击页面中的【购买账号】，系统会提示你登录账号后才能购买，这时如果有老虎平台账号直接进行登录就可以了，如果没有的情况下就需要注册了，点击页面上方的【注册账号】，就可以进入到注册的页面中。

在注册账号的页面需要根据提示输入账号的相关信息，比如说登录的账号、登录的密码以及电子邮箱等等。

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注册成功之后，系统会自动跳转到充值页面，只有对账户进行充值才能够购买虚拟手机号，这里就可以点击【购买卡密】来执行充值操作。

等待系统跳转到发卡网的页面后，就可以看到有充值金额的选项，根据自己的需求选择充值金额并点击【立即支付】按钮。

完成支付后，在订单的页面可以查看详细的信息，也可以查看已经购买成功的卡密，这个时候就需要对卡密进行复制了。

再次回到老虎平台的充值页面中，找到输入卡密的位置，并将刚刚复制的卡密进行粘贴，点击确认按钮即可完成充值操作。

充值完成之后，在余额的页面就可以查看不充值的结果，而在购买号码的页面也可以购买虚拟号，从而实现号码Adidas注册的需求。在购买页面的项目位置直接输入【Adidas】，而国家的位置就可以根据自己的需求选择了，之后点击下方的【购买】，即可获得虚拟号码来注册Adidas账户。

以上就是号码Adidas注册一直失败的解决方式，通过上方的方式获取虚拟手机号之后再进行注册，就可以增加成功率。