多个阿迪达斯确认账户如何成功注册，阿迪达斯账户的注册方式

多个阿迪达斯确认账户如何注册呢？阿迪达斯使是很多运动人群比较青睐的一个运动品牌，每当有新品出现的时候，也会通过各种方式来获得新品，而通过官网抢购就成为了一种方式。部分人为了能够抢到购买资格，会使用多个账号同时抢购，这时就需要注册多个阿迪达斯的账号，接下来就详细的了解下多个阿迪达斯确认账户如何注册吧。

多个阿迪达斯确认账户注册的条件

要知道阿迪达斯注册的时候，是需要通过手机号验证的，并且一个手机号只能注册一个阿迪达斯账户。这种情况下，想要注册多个阿迪达斯确认账户，最重要的条件就准备多个注册手机号，只有拥有了多个手机号，才能够成功的注册多个阿迪达斯账户。因为条件有限，可能很多人并没有多个手机号，这时可以尝试一下接码平台来购买虚拟号码进行注册。

多个阿迪达斯确认账户如何获取虚拟号

接码平台是目前最为便捷的一种注册各种项目账户的的方式，且一个可靠的接码平台，也能给自己提供更多的便利。老虎平台https://tiger-sms.com/cn就是一个非常可靠的接码平台，该平台拥有世界上所有的号码资源，且在注册多个阿迪达斯确认账户的时候，因需要大量的虚拟号，也可以在平台中享受到优惠政策。

多个阿迪达斯确认账户注册步骤

首先我们需要先获取虚拟手机号，才能完成多个阿迪达斯确认账户的注册要求，接下来就详细讲解下老虎平台获取多个手机号的步骤。

点击上方的网址进入到老虎平台的网站，由于平台最初显示的语言为英文，就需要点击右上方将文字显示更改为中文。

在页面中，找到【购买号码】的入口点击进入，这时系统会提示你需要登录账号，如果有账号，直接登录即可，没有账号就需要点击【注册账号】来完成注册。

找注册页面中，就需要输入相应的用户信息后才能进行注册啦。

注册成功后，我们需要对账户充值才能购买多个虚拟号来完成多个阿迪达斯确认账户注册的需求，进入到注册页面后，点击【购买卡密】就可以自行充值的流程了。

等待系统自动跳转到发卡网的页面后，就可以根据自己的需求选择需要购买的充值金额，随后点击下方的【立即支付】按钮完成支付即可。

支付完成就会进入到订单页面，在购买成功的订单里，找到卡密并对其进行复制。

这时就可以回到老虎平台的充值页面了，在【请输入卡密】的位置，将刚刚复制卡密粘贴并点击【确认】完成充值。

随后就可以进入到购买的页面中，选择项目和国家来购买手机号了，可以根据自己的需求购买多个手机号来注册阿迪达斯的账号。

购买手机号之后，就可以进入到阿迪达斯的官网中，找到注册的入口进行注册了，在输入手机号的位置，将购买的虚拟号码输入，并前往老虎平台查看验证后，将其复制粘贴到验证手机号的位置，就可以获取多个阿迪达斯确认账户啦。

整个流程非常简单，还不清楚如何获取多个阿迪达斯确认账户的小伙伴，赶紧利用老虎平台获取手机号进行注册吧。