Tiger-SMS 平台攻略教程

老虎接码平台攻略教程在这里！

老虎接码平台是一家可以购买虚拟手机号的正规平台，全球任何国家的项目都能注册成功。国内因为政策原因，导致很多人都不知道怎么登录国外的软件，无法与国外友人沟通交流，而少部分人已经知道如何操作，大部分人对于这方面的知识还是有空缺的。而老虎接码平台就能让任何人实现全球各地的国家手机号，轻松实现沟通方便。

从网址上登录老虎接码平台

大家先点击老虎接码平台的网址：老虎平台https://tiger-sms.com/cn

这是一家正规有效的网站平台，可以放心点击，不存在任何危险信息。

了解老虎接码平台

大家点击上面网址，跳转到老虎接码平台，一般点进去的初状态是英文模式，点击右上角切换中文模式。在网站首页就能了解到各种情况。老虎平台拥有了世界上所有的号码资源，每天超过了10万个新号在线，还实时更新全球的手机号，任何地方都能接到码。对于用户的信息，也是100%保证隐私的，只需要验证邮箱就能开始使用。这些优势让老虎接码平台，更加安全更加方便，为用户提供了安全靠谱的接码平台。





在老虎接码平台拥有一个账号

在购买手机号之前，还需要一系列的操作，接下来会有详细的文字操作和易懂的图片解析。





在老虎平台首页点击【注册】选项，一一填入各个信息内容，【登录】则是编写你的账号昵称，【电子邮箱】、【密码】和【联系方式】，一一填入即可。





点击【注册】，就轻松获得了老虎接码平台的账号。

充值老虎接码平台

注册成功后，了解你的用户信息，先充值余额，才能购买手机号；

点击【充值】，右侧有各种的支付方式，国内一般只能使用支付宝支付；





点击【支付宝】图标，购买卡密执行充值；

跳转到第三方的订单页面，先选择充值30面额的金额，立即支付；





支付完成，页面中会有各项支付信息，先别急着返回，这里要复制我们的卡密；





后到老虎接码平台上输入你的卡密，并按【确认】，一分钟内，账户就会显示余额了。





购买老虎接码平台的虚拟手机号

有了余额之后，就可以购买虚拟手机号了。

点击【购买号码】，在搜索栏中，搜索想要下载的国外软件，以及需要购买的国家手机号；





点击下方的【购买】，根据对应金额来扣钱；

在下方的在线手机号中，就能显示出我们购买的虚拟手机号信息了。

根据以上的操作，在老虎接码平台完成充值以及购买号码，完成之后，下载注册的手机号对应的软件。打开软件后，点击【注册】输入你购买的虚拟手机号，前往老虎平台，点击获取验证码，复制验证码，前往软件，粘贴你的验证码，点击【注册】，就成功登录了。





大家一定要根据以上的操作，去完成，就能轻松攻略

老虎接码平台

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