创建Adidas账号最详细的教程，一定要试一下

创建Adidas账号最详细的教程，一定要试一下！众所周知，在国内创建Adidas账号是非常困难的，各种各样的原因导致无法创建成功。很多小伙伴也在努力的寻找创建账号的方式，但往往都以失败而告终，今天就来为大家讲解一个最新的创建Adidas账号的方式，无法成功注册账号的小伙伴一定不能错过。

创建Adidas账号最常见的失败原因及解决方式

创建Adidas账号失败的原因

说起创建Adidas账号最常见的失败原因，相信很多小伙伴都会说手机号无法正常接收验证码了。其实主要的原因在于Adidas属于国外的品牌，在国内因为网络的或者IP地址的原因，会导致接收验证码不成功，从而影响到注册账号的成功率。面对这样的情况，解决方式只有一个，那就是使用虚拟号注册。

创建Adidas账号失败的解决方法

虚拟手机号通过接码平台可以获取，且可靠的平台获取的虚拟手机号接收短信验证码的成功率还是非常高的。比如说老虎平台https://tiger-sms.com/cn，就是一个特别好用的接码平台，平台中拥有大量的手机号资源，可以让你在全球任意国家成功接收验证码，也可以利用虚拟号注册任意项目，实用性非常强，创建Adidas账号更是不在话下。

利用老虎平台轻松创建Adidas账号

既然已经知道老虎平台可以解决创建Adidas账号失败的问题，接下来就让我们详细的了解一下老虎平台是如何解决的吧。

想要使用老虎平台创建Adidas账号，首先要做的就是注册账号，点击网址：https://tiger-sms.com/cn进入到老虎平台之后，需要先点击右上角选择中文显示。

点击页面中的【购买号码】系统会自动跳转到登录账号的页面中，这时可以点击【创建账号】来进行注册，如果有账号也可以直接登录。

系统进入到注册账号的页面后，就需要在页面中输入登录账号、密码以及邮箱等相关用户信息后才能成功注册账号。

注册成功之后，就需要对账号进行充值啦，点击进入到充值界面，就可以看到多种充值方式存在，这里需要点击【购买卡密】，才能完成充值的操作。

点击【购买卡密】之后，系统会自动跳转到发卡网，在这里就可以购买卡密了，根据自己的需求选择购买的金额后，完成支付即可。

在购买成功的订单页面就可以查看自己购买的卡密，这时一定要记着复制卡密，方便进行下一步操作。

再次回到老虎平台的充值界面，就可以将刚刚复制成功的卡密粘贴到对应位置，并点击确定来完成充值了。

充值成功就可以进入到购买虚拟手机号的页面中，购买创建Adidas账号的手机号码了。根据自己的需求选择一个国家，并在项目的位置输入阿迪达斯，点击下方的购买按钮，即可完成购买。手机号购买成功之后，就可以进入到阿迪达斯的官方网站来创建账号了.

以上就是创建Adidas账号的详细步骤啦，还不知如何注册的小伙伴一定要尝试下。