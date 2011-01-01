如何绕过 Telegram 新注册规则：策略与建议

Telegram最近实施了更严格的注册规则，几乎不可能快速创建多个账户。这一变化影响了许多用户，尤其是那些专业使用这个通讯工具的用户。然而，有一些策略可以绕过这些限制，继续无缝地使用Telegram。

Telegram限制背后的原因

1. 打击垃圾信息和机器人：Telegram旨在通过限制垃圾信息和机器人活动来促进更清洁和安全的通讯环境。

2. 增强安全性：电子邮件确认作为一项额外的安全措施，防止未经授权的访问和账户被盗。

限制概览

1. 注册限制：用户不再能够在短时间内使用同一个电话号码注册多个账户。

2. 需要电子邮件确认：注册新账户现在需要进行电子邮件验证。

绕过限制的策略

1. 用于短信验证的虚拟号码：

- TIGER SMS：提供虚拟号码，即使需要语音确认，也能在Telegram上注册。

- 其他服务：其他平台提供适用于Telegram注册的虚拟号码。

2. 免除电子邮件验证的国家：

- 合格国家：用户可以使用巴西、墨西哥、台湾、荷兰、俄罗斯、美国、英格兰和柬埔寨等国家的号码，在这些国家，电子邮件验证不是强制性的。

3. 自动注册服务：

- 自动注册器：一些程序，如自动注册器，可以将注册与电子邮件数据库同步。

- 注意事项：使用这些服务可能会带来一定的风险。

推荐步骤

1. 利用虚拟号码：TIGER SMS和类似的服务提供可以无需电子邮件确认完成Telegram注册的号码。

2. 保持了解：考虑到绕过方法的不断发展，及时获取最新消息至关重要。

3. 谨慎行事：某些方法，如自动注册器，可能会带来固有的风险。

通过虚拟号码进行电子邮件注册的逐步指南：

举例来说，让我们注册一个Gmail账户：

- 访问Gmail网站（gmail.com）。

- 点击“创建账户”选项并填写必要的信息。

- 转到TIGER SMS网站。

- 完成注册过程并充值您的余额。