解决Telegram注册限制问题？TIGER SMS提供解决方案！

您好，这里是TIGER SMS。👋

关于最近发生的Telegram注册变更的紧急更新可能让注册多个帐户的所有人感到惊讶。很可能您也遇到了这些变化。

这个问题非常明显，最初看起来解决起来似乎是不可能的，但我们急于向您保证，已经有许多方法可以绕过这些限制。当然，额外的电子邮件验证引起了Telegram管理层的重要问题，但这款通讯工具关心用户通讯的安全，并试图打击大规模注册的增长；总的来说，这种决定背后的逻辑是可以理解的。

然而，对于那些收入来自各种广告邮件和其他在Telegram上赚钱方式的人来说，这已经成为一个重大问题。现在该怎么办呢？

虚拟号码不再起作用吗？

让我们马上来安抚您——一切都好。特殊软件的开发人员正在进行适应，并且虚拟号码服务有助于解决这个问题。

Telegram和其他社交网络、应用程序和通讯工具使用了许多阻止大规模注册的可能性的方法，比如阻止某些提供商、大量号码，他们还在注册期间“检测”您的地理位置，所以如果您通过南非注册，但实际在俄罗斯，并且不使用特殊服务，那么注册并且不受到自动封锁的机会非常小。当然，您已经知道这一点了。

TIGER SMS虚拟号码正在改进，现在我们的号码甚至可以在需要语音呼叫确认时进行注册和接收短信。

我们还与各种软件开发人员合作，帮助解决与这些变化相关的具有挑战性的任务。

我们还通知您，我们的许多号码不需要电子邮件确认，这些是来自巴西、墨西哥、台湾、荷兰、俄罗斯、美国、英格兰和柬埔寨的号码。

解决方案已经存在，适应吧

自动注册正在积极解决这个问题，并思考如何以最小的风险和损失来解决。例如，在一些软件中，已经添加了将注册与特定电子邮件数据库同步的功能，您可以自己创建这个数据库，或者访问其他服务/直接通过API在自动注册中访问电子邮件。

并且不要忘记我们的号码，它们也可以帮助您在Telegram上注册，而无需进行电子邮件确认。