 SMB128 128端口SIM卡池（中国天翔出品）：通过接收短信实现盈利
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SMB128 128端口SIM卡池（中国天翔出品）：通过接收短信实现盈利

内容

产品概述

技术规格

SMB128 SIM卡池应用领域

TIGER SMS盈利合作

TIGER SMS合作优势

SMB128 128端口SIM卡池（中国天翔出品）：通过接收短信实现盈利

产品概述


SMB128 SIM卡池革新了SIM卡管理方式，可高效支持128张SIM卡，并能无缝对接无内置SIM卡功能的GoIP设备。该智能解决方案实现SIM卡集中存储，支持热插拔不间断服务。内置智能分配算法可动态调配GoIP通道的SIM卡资源，确保跨地域稳定运行。多重防护机制防止SIM卡锁卡，自动备用卡分配系统保障通道性能最大化。

技术规格


• SIM卡槽数量：128个
• 处理器：ARM11 700MHz
• 运行内存：128MB
• 存储容量：8MB
• 电源输入：DC 12V/2A
• 最大功耗：15瓦
• 外形尺寸：29.2×22.5×5.5厘米
• 净重：1.34公斤

工作环境
• 湿度范围：10%-90%（无冷凝）
• 温度范围：0-45℃

核心功能
• 128张SIM卡独立运行，支持零中断瞬时切换
• 零成本SIM服务器架构，可高效管理超万张SIM卡
• 在线固件升级提升功能与安全性
• 先进防封卡技术保障持续稳定运行
• 内置动态域名解析服务（DDNS）
• 远程控制系统免除人工维护
• 无需物理换卡/充值即可持续服务
• 基于Linux系统的稳定运行环境

SMB128 SIM卡池应用领域


本解决方案专为需要海量SIM卡管理、远程操作和永续连接的企业机构打造。

企业短信批量解决方案
• 完美适配短信API服务商、营销机构及大规模消息服务提供商
• 支持群发营销短信、促销通知及实时警报等高频业务场景

虚拟号码API服务
• 提供基于API的虚拟号码短信接收服务
• 确保通信过程安全可靠无遗漏

在线接码盈利系统
• 通过处理海量短信流量实现收益，是利用短信基础设施创收的理想工具

VoIP系统整合
• 与网络电话系统无缝对接，实现基于SIM卡的互联网语音通信

流量分发与网络容灾
• 智能分配多SIM卡流量，确保持续连接避免网络中断

企业级远程SIM管控
• 为企业提供完整的SIM卡远程控制方案，适用于内部通讯、员工通知及客户联络

物联网数据传输
• 支持物联网设备监控、遥测数据传输等应用场景

TIGER SMS盈利合作


通过对接TIGER SMS平台，您可以从每条接收的短信中获得分成，开启全新盈利模式。TIGER SMS提供现成客户资源及标准化API接口，助您快速实现短信变现。

TIGER SMS合作优势


• 极速响应：24小时内处理咨询
• 定制条款：灵活的商业合作方案
• 快速对接：一周内完成API集成
• 成熟客源：立即接入庞大客户网络
• 透明结算：每条有效短信实时计费

加入TIGER SMS，您将轻松实现SIM卡资源变现、在线接码盈利，把握移动通信领域的创收机遇。

 

艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。