SK 64端口短信网关调制解调器（中国天翼电信）：先进的批量短信解决方案

对于需要强大且便捷的短信网关功能的企业和个人来说，SK 64端口短信网关调制解调器无疑是一个顶级的解决方案。这一尖端的调制解调器系统通过基于IP的技术促进高容量的短信和彩信发送，确保快速可靠的数据传输。凭借其远程管理功能，用户可以通过统一的控制系统从不同位置方便地发送大量消息。

SK 64端口短信网关调制解调器的关键特性：

高容量消息发送：支持多达64个并发的GSM连接，实现无缝批量消息发送。

远程管理：允许集中管理分布在不同地区和国家的调制解调器池。

API连接：通过SMPP和HTTP API实现与定制软件解决方案的无缝集成。

SIM卡切换：通过自动轮换SIM卡来避免被屏蔽，保持最佳性能。

多网络兼容性：支持GSM、CDMA和WCDMA网络，实现多功能操作。

SK616-64短信网关的技术规格

SK616-64短信网关旨在为企业提供高速、可靠的短信发送服务。这款多功能设备专为短信发送、接收和批量消息发送而设计。与传统调制解调器不同，它通过IP网络运行，使客户能够轻松设置自己的短信服务器。

详细技术参数：

通道和SIM卡插槽：

SK616-64型号具有16个操作通道。



可容纳64个SIM卡插槽，每个通道（A、B、C、D）支持4个SIM卡，确保无缝轮换。

网络与连接：

支持通过以太网实现WAN连接，使用标准IP地址192.168.1.10。

通过USB串行端口提供控制台访问，波特率为115200。

电源与冷却配置：

输入电源范围：100-240V，50-60Hz，最大电流1.2A。

输出电源：12V/5A。

配备双冷却风扇，根据CPU温度自动启动。

高级功能：

批量短信发送和接收，每小时可处理多达9,600条消息。



支持IMEI修改。



远程SIM池管理。



支持热插拔SIM卡。



加密支持（包括RC4、VOS、Ejoin Private等专业技术）。



兼容AT命令。

集中控制和批量短信操作

SK616-64短信网关调制解调器提供简化的远程控制，非常适合需要大规模短信操作的企业。配备最低成本路由（LCR），用户可以通过选择最经济的消息路径来优化成本。

其他功能：

移动网络集成：

兼容主要运营商，提供同一网络内的免费或低成本通话。



作为企业电话系统的无线扩展，增强连接性和灵活性。

自动切换SIM卡：

基于余额和使用情况的智能SIM卡选择。



余额警报，防止意外服务中断。

高速消息发送：

通过EPSIP服务器处理批量短信传输。



提供SMPP客户端/服务器支持。



通过USSD代码实现余额检查和账单详情查询。

固件升级：

支持本地和在线固件更新。

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